Bichanos parecidos: 10 semelhanças entre gatos domésticos e felinos selvagens 

Mesmo separados por anos de evolução, os gatos domésticos e os felinos selvagens ainda apresentam semelhanças interessantes Volodymyr Burdiak / Shutterstock | Portal EdiCase

Os gatos são animais que conquistaram o coração dos humanos, tornando-se um dos pets mais populares do mundo. Eles chamam atenção pela personalidade independente, pelos hábitos únicos e pelo vínculo especial que criam com seus tutores. Mesmo vivendo em ambientes domésticos e acostumados à rotina humana, esses felinos carregam uma herança ancestral que se revela em diversos comportamentos do dia a dia.

Por outro lado, os felinos selvagens, como tigres, leopardos e linces, despertam curiosidade pela força, agilidade e imponência. Apesar da distância entre eles e os humanos, compartilham características marcantes com os gatos domésticos. E, mesmo separados por anos de evolução, ambos ainda apresentam semelhanças interessantes que mostram como esse grupo de animais mantém padrões naturais muito parecidos. Confira!

1. Instinto de caça desenvolvido

Gatos domésticos e felinos selvagens compartilham um instinto de caça extremamente apurado, resultado de sua evolução como predadores naturais. Mesmo que o gato de casa receba alimento pronto, seus reflexos continuam ativos, levando-o a perseguir brinquedos, insetos e movimentos rápidos. Os felinos selvagens, por sua vez, dependem dessa habilidade para sobreviver.

2. Corpo flexível e preparado para saltos

A flexibilidade é outra característica marcante entre todos os felinos. Eles possuem vértebras muito flexíveis e musculatura elástica, permitindo saltos longos e silenciosos. Essa anatomia garante agilidade para caçar, subir em alturas e se esquivar de ameaças. No ambiente doméstico, ela aparece quando o gato alcança móveis altos ou brinca com rapidez. Entre os felinos selvagens, é essencial para capturar presas e escapar de predadores maiores.

3. Visão adaptada para ambientes com pouca luz

A visão dos felinos, domésticos ou selvagens, é altamente adaptada para enxergar bem ao amanhecer e ao anoitecer. Isso acontece graças à presença do tapetum lucidum, uma estrutura nos olhos que reflete a luz e amplia a visão noturna. Para os felinos selvagens, essa habilidade é fundamental para a caça. Para os gatos, explica por que eles são mais ativos à noite e conseguem se movimentar com facilidade mesmo em ambientes escuros.

4. Comunicação por meio de vocalizações e postura corporal

Gatos e felinos selvagens utilizam vocalizações, expressões faciais e posições corporais para se comunicar. Embora o gato doméstico tenha desenvolvido miados mais frequentes para interagir com humanos, muitos sinais, como bufar, rosnar e eriçar o pelo, são semelhantes aos dos felinos selvagens. Essa comunicação é importante porque expressa emoções, estabelece limites e evita conflitos.

5. Hábito de marcar território

Todos os felinos são animais territoriais e utilizam diferentes formas de marcação para sinalizar presença, seja urinando, arranhando superfícies ou esfregando o rosto nos objetos. Nos ambientes selvagens, isso serve para delimitar áreas de caça e evitar confrontos. Os gatos domésticos fazem isso para demonstrar segurança e familiaridade com o espaço.

Lamber o próprio corpo é comum em gatos domésticos e em felinos selvagens CandyRetriever / Shutterstock | Portal EdiCase

6. Higiene por meio do ato de se lamber

O comportamento de lamber o próprio corpo é comum tanto entre gatos domésticos quanto felinos selvagens. Além de remover sujeiras, o ato ajuda a controlar a temperatura corporal e reduzir odores que possam atrair predadores. No ambiente doméstico, o hábito se conecta ao bem-estar emocional, pois também funciona como uma atividade calmante. É uma característica natural e importante para a saúde da pele e pelagem.

7. Gosto por locais altos para observar o ambiente

Felinos adoram alturas, seja para descansar, observar o território ou monitorar possíveis presas. Essa característica está presente nos felinos selvagens, que sobem em árvores ou rochas para vigiar o entorno, e nos gatos domésticos, que procuram estantes, mesas ou prateleiras para se acomodar.

8. Comportamento independente

O comportamento independente é outro traço compartilhado por todas as espécies felinas. Isso significa que tanto gatos domésticos quanto felinos selvagens gostam de explorar o ambiente, tomar decisões sozinhos e ter momentos de isolamento. Essa autonomia é um reflexo de sua evolução como caçadores solitários.

9. Audição extremamente sensível

A audição dos felinos é uma das mais eficientes do reino animal. Gatos domésticos e selvagens conseguem captar sons agudos e identificar a origem deles com grande precisão. Essa habilidade é importante na natureza para localizar presas escondidas e detectar ameaças distantes. Em casa, explica por que os bichanos reagem rapidamente a ruídos leves, como o som de uma embalagem ou o movimento de um inseto.

10. Tendência a descansar por longos períodos