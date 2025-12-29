Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 29/12/2025 a 04/01/2026

Será uma semana de renascimento, cura e preparação energética para o novo ciclo Adul Na-ranong / Shutterstock | Portal EdiCase

Esta semana marcará a transição vibracional entre os anos. O baralho cigano revela que este será um período de renascimento, cura e preparação energética para o novo ciclo que se iniciará. Haverá uma libertação profunda de padrões antigos, acompanhada de força espiritual para que os primeiros passos de 2026 aconteçam com clareza e intenção.

Será uma semana de alinhamento, na qual os pensamentos terão poder ampliado e cada escolha repercutirá com impacto ao longo do ano inteiro. O Mestre Ravi Vidya destaca que este será um momento ideal para meditar, agradecer, limpar a mente e visualizar tudo o que você desejar manifestar no próximo ciclo.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano iniciará 2026 com respostas esperadas há muito tempo backwoods_design / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Carta” mostra notícias importantes, mensagens que direcionarão o início do ano e decisões que definirão caminhos. Você iniciará 2026 com respostas esperadas há muito tempo. No amor, conversas significativas fortalecerão o vínculo.

Touro

A virada do ano será tranquila e fortalecedora para o taurino backwoods_design / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Casa” traz estabilidade, conforto e sensação de proteção emocional. A virada do ano será tranquila e fortalecedora. No amor, os laços se aprofundarão. No trabalho, o planejamento será essencial.

Gêmeos

Para o geminiano, o início de 2026 favorecerá ganhos backwoods_design / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Os Peixes” traz prosperidade, oportunidades e um fluxo emocional positivo. O início de 2026 favorecerá ganhos e oferecerá clareza sobre objetivos profissionais. No amor, os sentimentos se intensificarão.

Câncer

Será um dos períodos mais positivos para o canceriano backwoods_design / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta do “O Sol” ilumina sua virada de ano com vitalidade, alegria e renovação. Será um dos períodos mais positivos para você. No amor, o clima será harmonioso e cheio de afeto. No trabalho, você terá coragem para recomeçar.

Leão

No amor, o leonino deverá evitar conclusões precipitadas backwoods_design / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Raposa” pede atenção estratégica no início do ano. Será importante observar antes de agir. No amor, deverá evitar conclusões precipitadas. No trabalho, será preciso cuidado com promessas excessivas, mas sua inteligência se manterá afiada.

Virgem

A virada do ano será movimentada e alegre para o virginiano backwoods_design / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Jardim” traz interações sociais e eventos significativos. A virada do ano será movimentada e alegre. No amor, abertura e leveza fortalecerão a relação. No trabalho, o networking favorecerá oportunidades.

Libra

No amor, uma conexão espiritual se fará presente para o libriano backwoods_design / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Lua” traz emoção, sensibilidade e compreensão profunda sobre os rumos do ciclo que se aproxima. No amor, uma conexão espiritual se fará presente. No trabalho, decisões intuitivas serão acertadas.

Escorpião

O escorpiano iniciará 2026 com força interna e determinação backwoods_design / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Chicote” pede disciplina, corte de hábitos nocivos e reorganização emocional. Você iniciará 2026 com força interna e determinação. No amor, deverá ter cuidado com impulsos. No trabalho, será essencial manter o foco absoluto.

Sagitário

Para o sagitariano, haverá segurança e estabilidade para o início do novo ano backwoods_design / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Âncora” mostra segurança e estabilidade para o início do novo ano. No amor, a relação se fortalecerá. No trabalho, decisões práticas consolidarão seu caminho. Será um começo firme e consciente.

Capricórnio

No amor, novidades positivas surgirão para o capricorniano backwoods_design / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Trevo” indica sorte, sincronicidades e oportunidades rápidas logo no início do ano. No amor, novidades positivas surgirão. No trabalho, avanços inesperados favorecerão seu crescimento.

Aquário

No amor, sentimentos profundos emergirão para o aquariano backwoods_design / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Torre” traz introspecção e necessidade de reorganizar a mente e as expectativas. No amor, sentimentos profundos emergirão. No trabalho, o planejamento será essencial antes de agir.

Peixes

O início de 2026 será cheio de ternura e harmonia para o pisciano backwoods_design / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Coração” abre o ano com sensibilidade, romantismo e reconexão profunda com sua essência. No amor, o início de 2026 será cheio de ternura e harmonia. No trabalho, criatividade e empatia guiarão seus passos.

Ravi Vidya