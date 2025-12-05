5 receitas práticas e deliciosas com frango para a ceia de Natal

Frango assado com laranja Sea Wave / Shutterstock | Portal EdiCase

A ceia de Natal merece pratos que encantem pelo sabor e pela praticidade. O frango, versátil e muito presente nas mesas brasileiras, é perfeito para a ocasião. Com ele, é possível criar combinações aromáticas e cheias de cor, transformando a noite em um momento ainda mais especial. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas simples, festivas e deliciosas para você surpreender a família. Confira!

Frango assado com laranja

Ingredientes

Frango

1 frango inteiro (2 a 3 kg)

4 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 laranja

Raspas de 1 laranja

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino

Ramos de alecrim a gosto

Recheio

1/2 laranja descascada e cortada em pedaços

1 cebola cortada em quatro partes

2 dentes de alho descascados

Alecrim a gosto

Decoração

Uvas roxas, fatias de laranja, cerejas e alecrim

Modo de preparo

Limpe o frango, retire possíveis excessos de gordura e seque bem com papel-toalha. Com cuidado, afrouxe a pele do peito com as mãos e espalhe parte da manteiga por baixo dela. Em uma tigela, misture o alho amassado, a manteiga restante, o azeite, o suco e as raspas de laranja, o mel, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe por todo o frango, inclusive por dentro da cavidade.

Recheie o frango com os pedaços de laranja, a cebola, o alho e os ramos de alecrim. Coloque o frango em uma assadeira com o peito voltado para cima. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora e 10 minutos. Retire o papel-alumínio, regue o frango com o caldo da assadeira e aumente a temperatura para 220 °C. Deixe dourar por mais 30 a 40 minutos, regando ocasionalmente. O frango estará pronto quando a pele estiver bem dourada e os líquidos saírem claros ao furar a coxa.

Transfira o frango para uma travessa e decore com as uvas roxas, as fatias de laranja, as cerejas e os ramos de alecrim. Sirva em seguida.

Arroz com frango, amêndoas e damasco

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e cortado em cubos

1/2 xícara de chá de damasco picado

1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o frango e o damasco, mexendo bem. Refogue até o frango dourar. Acrescente o arroz cozido e tempere com cúrcuma, sal e pimenta-do-reino. Misture até aquecer por completo. Finalize com as amêndoas e sirva em seguida.

Fricassê de frango com palmito

Ingredientes

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

395 g de milho-verde

200 g de requeijão

250 g de creme de leite

1 xícara de chá de palmito picado

1 cebola descascada e picada

150 g de queijo muçarela

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o milho-verde, o requeijão e o creme de leite até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até dourar. Junte o frango e o palmito e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o creme reservado e cozinhe até engrossar levemente. Transfira para um refratário e cubra com queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Sobrecoxa de frango assada com figo Alexander Raths / Shutterstock | Portal EdiCase

Sobrecoxa de frango assada com figo

Ingredientes

4 sobrecoxas de frango

8 figos cortados ao meio

3 ramos de alecrim

3 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as sobrecoxas com sal, pimenta-do-reino, páprica defumada, alho, suco de limão e azeite de oliva. Massageie bem a carne e deixe descansar por 30 minutos para pegar sabor. Após, em uma assadeira, acomode o frango com a pele virada para cima e adicione os figos cortados ao meio, distribuindo ao redor.

Regue com o mel e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 60 minutos, regando o frango com o caldo da assadeira na metade do tempo. Quando estiver quase pronto, aumente a temperatura para 220 °C por 10 minutos para caramelizar a pele do frango e os figos. Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos e finalize colocando ramos de alecrim por cima. Sirva em seguida.

Lasanha de frango com queijo

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

340 g de molho de tomate

250 g de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

300 g de queijo muçarela fatiado

fatiado 200 g de queijo parmesão ralado

500 g de massa para lasanha (pré-cozida)

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o molho de tomate e cozinhe por alguns minutos para incorporar os sabores. Finalize com o creme de leite, mexa e desligue o fogo.