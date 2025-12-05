A Netflix inicia o ano com um catálogo renovado e recheado de produções para todos os tipos de público FotoField / Shutterstock | Portal EdiCase

Janeiro promete agitar o catálogo da Netflix com uma seleção diversificada de produções que atendem aos mais variados gostos. O mês de estreia do ano traz desde comédias românticas leves até thrillers policiais repletos de tensão e suspense. Entre adaptações literárias aguardadas e o retorno de séries de sucesso, a plataforma de streaming prepara um início de ano recheado de novidades para os assinantes.

Confira 5 lançamentos imperdíveis da Netflix em janeiro de 2026!

1. De Férias com Você (09/01)

“De Férias com Você” retrata a história de dois amigos que percebem que seus encontros de verão podem esconder sentimentos mais profundos Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Dirigido por Brett Haley com roteiro de Yulin Kuang, este filme é uma adaptação do romance de Emily Henry que se tornou fenômeno no TikTok. O elenco principal conta com Tom Blyth, Emily Bader, Lukas Gage e Alan Ruck. A produção traz uma abordagem sensível e envolvente sobre amizade, amor e os limites entre esses dois sentimentos tão complexos.

Poppy e Alex são melhores amigos há mais de uma década, mas não poderiam ser mais diferentes um do outro. Apesar das personalidades opostas, eles mantiveram uma tradição especial ao longo dos anos: se encontrar apenas durante as férias de verão. Durante esses momentos compartilhados, todos ao redor sempre comentavam que eles pareciam um casal, o que ambos negavam veementemente.

Porém, conforme o tempo passa e as viagens se acumulam, os dois começam a perceber que talvez aquelas brincadeiras não fossem tão absurdas assim. Quando finalmente reconhecem que podem, de fato, ser um par romântico, a amizade que construíram tão cuidadosamente entra em risco, e ambos precisam decidir se vale a pena arriscar tudo pelo amor.

2. Machos Alfa – 4ª temporada (09/01)

Em “Machos Alfa”, cada personagem encara seus próprios conflitos enquanto tenta se adaptar às mudanças da vida adulta Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Criada por Alberto e Laura Caballero, esta série espanhola de comédia acompanha Pedro, Raúl, Luis e Santi em suas jornadas pela masculinidade contemporânea. A nova temporada retoma após os eventos turbulentos do final anterior, explorando as consequências das grandes mudanças na vida dos quatro amigos.

Pedro enfrenta os desafios inesperados da paternidade após o nascimento de seu filho, tentando equilibrar as novas responsabilidades com a vida que tinha antes. Raúl lida com as turbulências conjugais após seu casamento conturbado com Marimar, descobrindo que a vida a dois é muito mais complexa do que imaginava.

Santi, por sua vez, precisa amadurecer e encarar as consequências de suas atitudes impulsivas do passado, que agora voltam para assombrá-lo de maneiras inesperadas. Enquanto isso, Luis tenta encontrar equilíbrio entre os desafios familiares e profissionais que surgem sem aviso. Entre situações hilárias e reflexões profundas, a série continua satirizando os padrões da masculinidade moderna e as pressões sociais que os homens enfrentam ao tentar se adaptar às mudanças da sociedade contemporânea.

3. Os Sete Relógios de Agatha Christie (15/01)

“Os Sete Relógios de Agatha Christie” adapta o romance clássico e mergulha a protagonista em uma trama de segredos e pistas misteriosas Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Chris Chibnall, que comandou “Doctor Who”, assina o roteiro desta minissérie baseada no livro “O Mistério dos Sete Relógios”, publicado pela Rainha do Crime em 1929. O elenco reúne nomes de peso como Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Corey Mylchreest, Ed Bluemel e Nabhaan Rizwan.

Lady Eileen “Bundle” Brent vê sua vida virar de cabeça para baixo quando um assassinato acontece durante a estadia de importantes convidados na propriedade de sua família. O que parecia ser um crime isolado se revela apenas a ponta de uma conspiração muito maior e perigosa. Determinada a descobrir a verdade, Bundle mergulha em uma investigação repleta de pistas enigmáticas e segredos obscuros.

Com a ajuda do experiente policial Battle e outros aliados inesperados, ela vai desvendando camadas de mistério que a levam até uma sociedade secreta operando completamente fora da lei. Entre reviravoltas surpreendentes e perigos constantes, a jovem detetive precisa usar toda sua inteligência e coragem para desmascarar os culpados antes que seja tarde demais, provando que nem sempre os heróis surgem de onde esperamos.

4. Dinheiro Suspeito (16/01)

Em “Dinheiro Suspeito”, uma descoberta inesperada coloca policiais em conflito e desencadeia uma disputa marcada por dilemas morais Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Joe Carnahan comanda tanto a direção quanto o roteiro deste thriller policial que reúne a dupla icônica Matt Damon e Ben Affleck. O elenco ainda inclui Teyana Taylor e Scott Adkins em papéis importantes. A produção, cujo título original é “The Rip”, promete misturar elementos clássicos do cinema policial com uma narrativa contemporânea e tensa sobre corrupção e lealdade.

Em Miami, uma equipe de policiais faz uma descoberta que muda completamente suas vidas: uma enorme quantia de dinheiro escondida em um local abandonado. O tenente Dane Dumars, interpretado por Damon, e o detetive-sargento JD Byrne, vivido por Affleck, lideram o grupo que inicialmente celebra a apreensão. Entretanto, quando as autoridades institucionais começam a descobrir o real tamanho da fortuna encontrada, a confiança entre os membros da equipe se deteriora rapidamente.

Dúvidas sobre a integridade de cada um surgem, e o que era uma simples operação policial se transforma em uma disputa perigosa. À medida que a pressão aumenta e os dilemas morais se intensificam, cada policial precisa decidir em quem pode confiar e até onde está disposto a ir para proteger seus interesses.

5. Bridgerton – 4ª temporada – parte 1 (29/01)

A quarta temporada de “Bridgerton” coloca Benedict Bridgerton no centro da história e foca seu romance com Sophie Baek Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

A série criada por Chris Van Dusen e produzida por Shonda Rhimes adapta o terceiro livro da saga literária de Julia Quinn, intitulado “Um Perfeito Cavalheiro”. Com oito episódios, esta temporada inverte a ordem dos livros, tal como ocorreu na terceira temporada. O elenco traz Luke Thompson reprisando seu papel como Benedict Bridgerton, ao lado de novos rostos: Yerin Ha como Sophie Baek, Katie Leung como Lady Araminta Gun, Michelle Mao como Rosamund Li e Isabella Wei como Posy Li.

A nova temporada finalmente coloca Benedict Bridgerton no centro da história, explorando seu romance com Sophie Baek. Tudo começa durante o baile de máscaras em comemoração ao aniversário de Lady Violet Bridgerton, quando Sophie, uma jovem criada que se fantasia como a Dama de Prata, conhece Benedict e os dois se apaixonam instantaneamente. Entretanto, devido à sua classe social mais baixa, Sophie precisa sair às pressas do evento, deixando Benedict obcecado em encontrá-la novamente.