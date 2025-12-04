4 características do cachorro da raça spaniel japonês 

Um típico cão de companhia, o spaniel japonês é uma raça repleta de história, charme e delicadeza Rin Seiko / Shutterstock | Portal EdiCase

O spaniel japonês, também chamado de chin, é uma raça repleta de história, charme e delicadeza. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), esse cão teve sua origem documentada no Japão, mas seus ancestrais vieram da Coreia, sendo oferecidos como presentes à corte imperial japonesa durante a dinastia Silla, por volta do ano 732.

Com o passar dos séculos, o spaniel japonês se tornou símbolo de status e elegância, especialmente entre mulheres da aristocracia. No período do Shogunato Tokugawa — ditadura militar feudal estabelecida no Japão por Tokugawa Ieyasu —, por volta do século XVII, o cachorro era criado dentro do Castelo de Edo como um animal de estimação nobre.

A influência da raça atravessou o continente asiático e chegou à Europa, quando exemplares foram levados à Inglaterra e presenteados à Rainha Vitória. Desde então, o spaniel japonês consolidou-se como um típico cão de companhia.

Abaixo, confira algumas características do cachorro da raça spaniel japonês!

1. Aparência física

Conforme o padrão oficial da CBKC, o spaniel japonês é um cachorro pequeno, de estrutura simétrica e figura graciosa. A altura média na cernelha é de 25 cm para os machos, sendo as fêmeas ligeiramente menores. O corpo é compacto e bem equilibrado, com tronco reto e lombo levemente arredondado, o que reforça sua aparência delicada.

A pelagem é uma das principais características da raça. Ela é longa, reta e sedosa, cobrindo todo o corpo, com destaque para as franjas exuberantes nas orelhas, pescoço, coxas e cauda. Segundo a CBKC, o ideal é que essas manchas apareçam de forma equilibrada ao redor dos olhos e nas orelhas. Também é muito valorizada uma linha branca que sobe do focinho até o topo da cabeça.

Os olhos são grandes, redondos e de cor negra brilhante, enquanto as orelhas são longas e triangulares, pendendo suavemente nas laterais da cabeça, reforçando a expressão doce do animal. A cauda, por sua vez, é portada alta e recurvada sobre o dorso, coberta por pelos finos e longos.

2. Temperamento e personalidade

Conforme descrito pela CBKC, o spaniel japonês é um cachorro inteligente, gentil e afetuoso, características que o tornam extremamente adequado à função de companhia. Trata-se de um animal que desenvolve forte laço com seu tutor e aprecia estar por perto, gostando de receber carinho e atenção frequente.

Apesar de ser sociável com a família, pode se mostrar um pouco reservado com desconhecidos, o que é típico de sua natureza mais tranquila. Sua atitude é serena, elegante e quase silenciosa — o spaniel japonês não é conhecido por latir em excesso, o que o torna ideal para convivência em apartamentos.

Os pelos do spaniel japonês devem ser escovados de duas a três vezes por semana para evitar nós KaliAntye / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Cuidados com alimentação e saúde

Por ser um cão de porte pequeno, o spaniel japonês não necessita de grandes quantidades de ração, mas sua dieta deve ser equilibrada e adaptada à sua idade, porte e nível de atividade física. O controle do peso é fundamental, pois a raça pode apresentar tendência ao sobrepeso.

Cuidados frequentes com a pelagem são essenciais: a escovação deve ser feita de duas a três vezes por semana para evitar nós, especialmente nas regiões com franjas. Além disso, a higiene dos olhos e do focinho deve ser feita com atenção, pois os olhos grandes e proeminentes estão mais suscetíveis à irritação.

O formato achatado do seu focinho também é propenso a dificuldades respiratórias; por isso, é importante evitar exercícios intensos e calor excessivo. Por fim, a saúde do animal deve ser acompanhada de forma regular com visitas ao médico-veterinário, vacinas em dia, controle de parasitas e exames preventivos.

4. Socialização e educação

Por seu temperamento sensível, o spaniel japonês responde melhor a métodos de adestramento baseados em reforço positivo, como petiscos, carinhos e elogios. A raça é inteligente e aprende com facilidade, desde que o tutor mantenha uma abordagem respeitosa e paciente.

A socialização desde filhote é essencial para que o animal cresça confiante e seguro em ambientes diversos. Apresentá-lo a novas pessoas, sons e outros animais contribui para uma personalidade mais equilibrada e evita comportamentos excessivamente tímidos ou dependentes.