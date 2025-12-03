Nada combina mais com o Natal do que reunir quem amamos ao redor da mesa. Entre risadas, reencontros e histórias compartilhadas, os sabores dessa época ajudam a criar memórias que permanecem, deixando a celebração ainda mais aconchegante e cheia de encanto.
A seguir, veja 3 receitas natalinas para comemorar em família!
Macarrão com bacalhau cremoso
Ingredientes
- 400 g de macarrão penne
- 400 g de bacalhau dessalgado e em lascas
- 2 xícaras de chá de couve-flor em floretes
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de leite
- 200 g de creme de leite
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cebolinha picada para finalizar
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe por 8 minutos ou até ficar al dente. Em outra panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a couve-flor e cozinhe até ficar macia. Escorra o macarrão e a couve-flor e reserve.
Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Acrescente o bacalhau e misture por alguns minutos até aquecer bem. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio. Quando derreter, acrescente a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Misture o creme de leite e o queijo parmesão. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Misture o molho com o bacalhau refogado, o macarrão e a couve-flor. Adicione os tomates-cereja e misture delicadamente. Finalize com a cebolinha e um fio de azeite. Sirva em seguida.
Brownie de chocolate natalino
Ingredientes
- 400 g de chocolate meio-amargo picado
- 150 g de manteiga
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 3 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- Confeitos natalinos (estrelas, bolinhas, árvores) para decorar
- Palitos coloridos para montar as árvores
Modo de preparo
Em uma panela, derreta 200 g de chocolate com a manteiga em fogo baixo, mexendo até ficar homogêneo. Reserve. Em uma tigela, misture os ovos com o açúcar até incorporar. Adicione o chocolate derretido e misture bem. Junte a farinha de trigo, o cacau, o sal e o extrato de baunilha, mexendo até formar uma massa lisa. Transfira a massa para uma forma retangular forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos. Retire e deixe esfriar completamente antes de cortar.
Com a ajuda de uma faca, corte o brownie em triângulos. Insira os palitos coloridos na base de cada triângulo para formar o tronco da árvore. Reserve. Derreta 200 g de chocolate meio amargo em banho-maria. Coloque o chocolate derretido em um saquinho ou use uma colher para fazer fios sobre cada triângulo. Finalize com os confeitos natalinos por cima enquanto a cobertura ainda está mole. Sirva em seguida.
Arroz com nozes e uva-passa
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz
- 4 xícaras de chá de água
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de uva-passa
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite e a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte o arroz e misture bem para envolver todos os grãos. Coloque a água, adicione sal e pimenta-do-reino e misture levemente. Assim que começar a ferver, reduza para fogo baixo, tampe a panela parcialmente e cozinhe até a água secar. Quando o arroz estiver cozido, acrescente a uva-passa, as nozes e a salsinha. Misture com cuidado e tampe a panela por 5 minutos, para que os sabores se integrem. Sirva em seguida.