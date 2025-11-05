Veja como alimentação e atividade física ajudam a controlar o diabetes

Controlar o diabetes é essencial para a qualidade de vida e o bem-estar onebit / Shutterstock | Portal EdiCase

O cuidado diário com a saúde é essencial para quem convive com o diabetes — e isso vai muito além do uso de medicamentos. A alimentação e a prática regular de atividade física têm impacto direto no controle dos níveis de glicose no sangue, prevenindo picos de glicemia e complicações associadas. Hábitos saudáveis também melhoram a disposição, a qualidade do sono e o bem-estar geral, garantindo uma rotina mais equilibrada e uma melhor qualidade de vida para quem tem a condição.

Abaixo, a nutricionista Patrícia Ruffo, gerente científico da Divisão Nutricional da Abbott no Brasil, compartilha orientações sobre alimentação e atividade física para ajudar pessoas com diabetes a viverem de forma mais saudável e equilibrada. Confira!

Alimentação para controle do diabetes

Alguns alimentos podem afetar os níveis de glicemia; por isso, é importante entender como eles agem no nosso organismo. Confira algumas dicas:

Carboidratos ricos em fibras, como pão integral ou cereais integrais são transformados em partes menores e absorvidos mais lentamente, ajudando a manter seu nível glicêmico mais estável ao longo do dia;

Alimentos açucarados, como refrigerantes, sucos e doces , são absorvidos rapidamente e isso faz com que a glicemia aumente na mesma velocidade;

5 porções de frutas e verduras nas refeições ou lanches ajudam a obter fibras, vitaminas e minerais;

Consuma diversas carnes, peixes e alternativas de proteínas, como o tofu, e, sempre que possível, escolha opções com gordura reduzida;

Beba leite com gordura reduzida e consuma laticínios como iogurte, que contêm cálcio, essencial para a saúde dos dentes e ossos;

Não elimine as gorduras completamente da dieta, mas consuma quantidades menores e preferencialmente mono e poli-insaturadas.

Utilize ervas em vez de sal como tempero e reduza o açúcar sempre que puder;

Consuma menos alimentos ricos em gordura saturada. Eles são ligados a níveis elevados de colesterol, o que pode resultar em ganho de peso e aumentar o risco de doenças cardiovasculares;

Reduza o excesso de sal, porque pode elevar a pressão arterial.

Praticar atividade física regularmente é uma ótima forma de controlar o diabetes

Benefícios da atividade física

Além de se alimentar bem, manter o preparo físico por meio de exercícios regulares é um ótimo modo de controlar o diabetes, pois a atividade física é muito importante para a manutenção da saúde como um todo. Os exercícios ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue, ao aumentarem a sensibilidade à insulina. Ademais, contribui também para:

Tonificar os músculos para torná-los mais sensíveis à insulina;

Utilizar toda a energia e reduzir os níveis de glicemia;

Manter ou atingir um peso saudável;

Aliviar o estresse;

Aumentar a capacidade pulmonar e a quantidade de oxigênio na corrente sanguínea;

Ajudar a reduzir os níveis de colesterol e a pressão arterial, o que por sua vez diminui os riscos de doenças cardiovasculares;

Melhorar a circulação sanguínea em todo o corpo, reduzindo o risco de doença arterial, que pode causar angina (dor ou desconforto no peito), infartos do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais.

“É importante lembrar que é fundamental ter o acompanhamento de um médico e de profissionais de saúde como nutricionista e preparador físico para que a gestão do diabetes seja realizada de maneira mais completa e saudável de acordo com o perfil e as necessidades de cada pessoa”, explica Patrícia Ruffo.