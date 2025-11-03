Tremembé: 5 curiosidades sobre a nova série do Prime Video

"Tremembé" mostra o dia a dia de detentos que cometeram crimes que ganharam repercussão nacional Reprodução digital / Prime Video | Portal EdiCase

A série “Tremembé” mal chegou ao catálogo do Prime Video e já se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Produzida exclusivamente pela plataforma de streaming, a trama retrata a rotina dos detentos no Complexo Penitenciário de Tremembé — conhecido como o “presídio dos famosos” por abrigar autores de crimes de grande repercussão midiática, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá.

A seguir, confira 5 curiosidades sobre “Tremembé”, a nova série do Prime Video!

1. O jornalista Ullisses Campbell é quem dá voz à trama

Ainda que baseada em crimes reais, a série “Tremembé” não é produzida a partir de relatos dos detentos. Na verdade, a história é inspirada em dois livros-reportagem do jornalista Ullisses Campbell: “Suzane: Assassina e Manipuladora” (2020) e “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido” (2021), criados a partir de fatos documentados, entrevistas e investigações do próprio jornalista.

Na trama, essas obras recebem um toque ficcional para envolver ainda mais o público. Mas, segundo Ullisses Campbell, em entrevista ao Estadão, “as coisas mais absurdas que estão na série aconteceram de verdade”.

2. A série passou por uma revisão jurídica antes de ser aprovada

Ainda segundo Ullisses Campbell, em entrevista ao Estadão, antes de ser aprovada pela Prime Video e pela produtora Paranoid, a série passou por uma rigorosa revisão jurídica. Esse processo teve como objetivo garantir conformidade legal e evitar possíveis processos por parte dos detentos citados e seus familiares.

3. O set de “Tremembé” foi construído do zero

O cenário e a caracterização dos personagens são tão fiéis que têm impressionado o público — resultado da precisão histórica que a produção dedicou à trama. O set, por exemplo, foi construído em uma antiga fábrica de lingerie desativada na Zona Norte de São Paulo, recriando com riqueza de detalhes o ambiente carcerário. Além disso, para algumas cenas, a equipe trocou experiências com policiais do GIR (Grupo de Intervenção Rápida) e contou com ex-detentos em processo de reinserção social como consultores e figurantes.

Os diálogos da série foram criados pelos roteiristas a partir dos registros dos livros e do perfil dos personagens Reprodução digital / Prime Video | Portal EdiCase

4. Os diálogos foram criados e a linha do tempo adaptada

Embora a história seja baseada em fatos, muitos dos diálogos apresentados na série foram criados pelos roteiristas a partir dos registros dos livros e dos perfis dos personagens. Um exemplo é a interação entre Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga, que também ganha destaque no enredo. O triângulo amoroso das duas com Sandrão aconteceu em momentos diferentes, mas, para intensificar a tensão dramática, foi realocado na linha do tempo, como explicou a diretora-geral Vera Egito ao Estadão.

“Nós temos os fatos. Existiu esse triângulo amoroso [entre Suzane, Sandrão e Elize], existiu o romance entre Duda e Cristian, existiu o Roger tentando burlar a Justiça fingindo que estava doente”, pontuou. “Mas precisamos organizar isso em uma linha dramática — e é aí que a ficção entra. Como colocamos tudo isso em uma narrativa coerente? A ficção está justamente em organizar temporalmente os eventos reais”.

5. Os episódios foram construídos para serem assistidos consecutivamente