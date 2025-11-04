Receitas ricas em ferro: 4 pratos deliciosos e nutritivos para o almoço ou jantar

Fígado de frango acebolado nesavinov / Shutterstock | Portal EdiCase

O ferro é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo, principalmente por participar da formação das células do sangue e do transporte de oxigênio. A deficiência desse mineral pode causar fadiga, fraqueza e queda na imunidade, mas é possível reforçar a ingestão de forma simples, com escolhas alimentares equilibradas e receitas de pratos nutritivos.

Confira, a seguir, 4 receitas ricas em ferro para incluir no almoço ou jantar!

Fígado de frango acebolado

Ingredientes

500 g de fígado de frango limpo e cortado em pedaços médios

limpo e cortado em pedaços médios 2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 cebola cortada em tiras finas

1/2 colher de chá de páprica doce

1 pitada de cominho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de suco de limão

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Modo de preparo

Coloque o fígado em um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e suco de limão. Misture e deixe marinar por 10 minutos. Após, em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourar levemente. Junte o fígado à frigideira e refogue por 7 a 10 minutos, mexendo de vez em quando, até ficar bem cozido por dentro, mas ainda macio. Desligue o fogo, salpique a salsinha picada por cima e misture suavemente. Sirva imediatamente.

Filé de atum grelhado com salada fresca

Ingredientes

Atum

2 filés de atum (aproximadamente 180 g cada)

(aproximadamente 180 g cada) 1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 pitada de pimenta-rosa triturada

Salada

1 xícara de chá de rúcula, alface e agrião

6 tomates-cereja cortados ao meio

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de vinagre balsâmico

Sal a gosto

Modo de preparo

Atum

Coloque os filés em um prato e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por 10 minutos. Depois, aqueça uma frigideira antiaderente (ou grelha) em fogo alto. Pincele o azeite e disponha os filés de atum. Grelhe por cerca de 2 minutos de cada lado para um ponto malpassado ou até atingir o cozimento desejado. Evite cozinhar demais para que o peixe não fique ressecado. Reserve.

Salada

Em uma tigela, misture a rúcula, a alface e o agrião e os tomates-cereja. Tempere com azeite, vinagre balsâmico e uma pitada de sal. Coloque os filés grelhados em um prato, salpique pimenta-rosa por cima e sirva ao lado da salada.

Ovos fritos com espinafre e alho-poró Kiian Oksana / Shutterstock | Portal EdiCase

Ovos fritos com espinafre e alho-poró

Ingredientes

2 ovos

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1/2 talo de alho-poró fatiado

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 pitada de pimenta-calabresa

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira média em fogo médio. Depois, adicione o alho e o alho-poró, refogue por 1 minuto até ficarem levemente dourados. Acrescente o espinafre e mexa até murchar completamente, cerca de 2 a 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Após, abra espaço no centro da frigideira e quebre os ovos sobre os vegetais. Tampe a frigideira e deixe cozinhar em fogo baixo por 3 a 5 minutos, até que as claras estejam firmes e as gemas ainda cremosas. Salpique a pimenta-calabresa por cima. Sirva imediatamente.

Quinoa com beterraba e grão-de-bico tostado

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 beterraba ralada

2 xícaras de chá de água

1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo