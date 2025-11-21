Quem é Loraine Lumatelli, modelo gaúcha que pode quebrar jejum de 57 anos do Brasil no Miss International

O Rio Grande do Sul estará em um dos maiores concursos de beleza do mundo. Natural de Rosário do Sul, Loraine Lumatelli, 24 anos, representará o Brasil no 63º Miss International, marcado para o dia 27 de novembro, em Tóquio, no Japão.
Coroada Miss Brasil Beleza Internacional 2025 no mês passado, a modelo embarcou com a meta de conquistar uma vaga entre as semifinalistas da disputa.
A jovem se mudou para Porto Alegre ainda adolescente para estudar. Em 2019, participou do primeiro concurso de beleza, na Capital. No ano seguinte, foi eleita Rainha da Praia das Areias Brancas, certame tradicional da pequena cidade em que nasceu, na Fronteira Oeste. Depois, conquistou títulos de Vice-Miss Ultra Universo, Miss Brasil Planet, Vice-Miss Planet Internacional e Vice-Miss Grand Brasil.
— Sou de uma cidade pequena e vi nos concursos uma oportunidade de expandir os horizontes, de estar inserida em lugares que minha realidade não permitia, me destacar, conhecer pessoas, viajar para outros lugares, aprender línguas e aprimorar minha jornada — relata a rosariense.
Outro motivo que levou Loraine a se dedicar de vez ao mundo dos concursos de beleza foi o reconhecimento conquistado, que abriu portas e trouxe novos convites. No dia 8 de outubro, a gaúcha foi coroada Miss Brasil Beleza Internacional 2025, em uma disputa que, segundo ela, já entrou como uma das favoritas.
— Me preparei para conquistar essa coroa. Era um objetivo para o qual eu já estava trabalhando há muito tempo. Fiquei em segundo lugar no Miss Grand Brasil e no Miss Planet Internacional, então foram duas vezes seguidas que bati na trave. Estava na expectativa de conquistar uma coroa e foi um alívio sentir que toda minha preparação, tudo que investi para isso acontecer, teve frutos — acrescenta.
A preparação para os concursos de beleza conta com aulas de oratória, de conhecimentos gerais e de inglês. Loraine explica que as misses devem estar por dentro de pautas pertinentes da atualidade, como mudanças climáticas ou a fome no mundo, por exemplo, e saber discursar sobre. Além disso, a jovem tem uma rotina intensa de cuidados com a saúde e a aparência.
Sem limites para sonhar
A rosariense de 24 anos nasceu em 16 de abril, é ariana, gremista, tem 1,74m de altura e carrega uma combinação de elegância e postura que chama atenção. Além de modelo, ela é empresária e estudante de odontologia. Mora em Porto Alegre há anos, mas visita a cidade natal com frequência para passar tempo com os padrinhos, que ainda moram lá.
— Rosário do Sul tem pessoas muito hospitaleiras. Amo a Praia das Areias Brancas, que tem uma beleza natural incrível. Mas eu fui muito acolhida em Porto Alegre. A Capital me ensinou que não há limites para sonhar. Se eu não tivesse vindo morar aqui, não acreditaria no quão longe eu poderia chegar — conta.
Ela lembra que o pai, militar rígido, só permitiu que ela participasse de concursos de beleza após finalizar a Educação Básica, porque a educação sempre foi prioridade na família. Desde o início dos concursos, os pais a apoiam em cada etapa da carreira glamourosa. Eles irão ao Japão torcer por ela.
Cerca de 80 meninas participarão do concurso e, para ela, interagir com modelos de diferentes culturas é uma das partes mais enriquecedoras do processo. Loraine acredita que leva para todos os lugares a essência do povo gaúcho, que, marcado pelas rodas de chimarrão, gosta de ouvir a história dos outros.
Como funciona o Miss International?
No mundo dos concursos de beleza, o termo Grand Slam é usado para se referir às quatro maiores franquias internacionais: Miss Universe, Miss World, Miss International e Miss Earth. Essas competições são consideradas as mais prestigiadas do circuito, reunindo candidatas de dezenas de países.
Nos últimos anos, outros títulos passaram a ser mencionados em debates sobre os principais eventos do setor — entre eles, o Miss Grand International e o Miss Supranational.
De acordo com o missólogo e preparador de misses Paulo Filho, o Miss Universo é um concurso que busca mulheres com uma beleza comercial, voltada para o mundo da moda. O Miss Mundo quer modelos com participação social, que tenham um poder de comunicação grande.
Já o Miss Internacional, no qual Loraine representa o Brasil, procura candidatas com uma beleza clássica e que tenham conexão com o tema da paz mundial, da união entre as nações.
— O confinamento começou no dia 12 de novembro. Ao total, serão 16 dias. Em 24 de novembro (próxima segunda-feira), tem a preliminar, em que as candidatas serão avaliadas em itens como beleza facial, apresentação pessoal, comportamento, carisma, etiqueta, projeção de palco, traje de gala, traje de banho e entrevista individual. Essa prova determina o Top 15 ou Top 20, dependendo do ano — conta Paulo Filho.
Em 2003, Grazi Massafera participou do Miss International, mas não foi para a semifinal. A última vez que o Brasil foi classificado para o Top 15 ou Top 20 foi em 2015, com a paranaense Isis Stocco. A carioca Maria da Glória Carvalho foi a única brasileira a vencer o concurso, em 1968.
Loraine reconhece a responsabilidade de representar o país e diz estar preparada para encarar o desafio. Confiante, ela acredita que pode devolver ao Brasil o protagonismo que há anos não alcança no concurso.
É o auge da minha carreira. É surreal porque estou vivendo o sonho das meninas que competiram comigo no Miss Brasil Beleza Internacional 2025, não só o meu. As pessoas estão com muita expectativa de que o Brasil volte a classificar e esse é meu grande objetivo: fazer com que as brasileiras sejam vistas novamente.
LORAINE LUMATELLI
Miss Brasil Beleza Internacional 2025
Paulo Filho defende que a descentralização dos concursos brasileiros de beleza fez com que o Brasil perdesse força nas competições internacionais. Para o missólogo, a participação de Loraine no certame pode abrir portas para outras modelos brasileiras.
— Acredito que, a partir de uma brasileira voltar a classificar, vamos ter mais olhares e mais repercussão na mídia. Vai trair mais interesse para que, nos anos seguintes, outras brasileiras participem. E o Rio Grande do Sul faz um grande trabalho nesse universo. Brinco que é a Venezuela brasileira, porque sabemos que esse é o país das grandes misses — avalia.