Os Donos do Jogo: 5 curiosidades sobre a nova série da Netflix

"Os Donos do Jogo" é uma das séries mais assistidas na Netflix e muito elogiada nas redes sociais Reprodução digital / Paranoïd Filmes e Netflix | Portal EdiCase

A série “Os Donos do Jogo” estreou na Netflix em 29 de outubro e logo se tornou uma das mais assistidas da plataforma de streaming. Nas redes sociais, a produção tem sido muito elogiada pelo trabalho dos atores, pelo enredo viciante e pela competência da dramaturgia brasileira.

A combinação entre ação, drama familiar e crítica social, enquanto retrata em tom ficcional o universo do jogo do bicho no Rio de Janeiro, também tem despertado o interesse do público. Por isso, confira algumas curiosidades sobre os bastidores da série, inspirações e processos criativos!

1. Inspiração real, personagens fictícios

Embora a série seja inspirada no mundo real em que o jogo do bicho — uma contravensão penal — se tornou parte do cotidiano dos brasileiros, os personagens nela retratados, segundo entrevista do diretor Heitor Dhalia à BBC, são totalmente ficcionais e baseados em pesquisas.

“É ficção, mas com um grau de verossimilhança bastante alto”, afirmou. Ou seja, ainda que muitos deles lembrem pessoas reais, apenas histórias de figuras conhecidas serviram como referência, com nenhum personagem ou evento confirmado como representação direta.

2. O mundo do crime e o Carnaval estão ligados

Se por um lado os personagens são fictícios, a relação do Carnaval com o mundo do crime é totalmente real, com bicheiros sendo muitos dos fundadores de escolas de samba no Rio de Janeiro. Ainda assim, muitos dos nomes dessas instituições não foram citados na trama. O que se vê é o outro lado por trás das fantasias, com disputas por território em zonas de aposta, sequestro e até execuções.

Nas histórias reais que serviram de referência para “Os Donos do Jogo”, não há registros de protagonistas femininas no jogo do bicho, como ocorre na série Reprodução digital / Paranoïd Filmes e Netflix | Portal EdiCase

3. O protagonismo feminino não existia

As personagens Mirna (Mel Maia) e Leila (Juliana Paes) são duas das protagonistas da série; no entanto, nas histórias reais não há registros de protagonistas femininas no jogo do bicho. Pelo contrário, os homens sempre dominaram o topo da hierarquia. A inspiração para isso pode ter vindo da atualidade, em que filhas de bicheiros, de fato, estão envolvidas em disputas patrimoniais.

4. Parte das filmagens aconteceram em locações externas

Para criar uma relação de proximidade entre o espectador e a obra, parte das gravações de “Os Donos do Jogo” foram realizadas em locações externas do Rio de Janeiro. Ao todo, foram cerca de 640 diárias pela cidade, conforme informações da Rio Film Commission, que prestou apoio durante as filmagens e garantiu que a estética refletisse a realidade atmosférica da “Cidade Maravilhosa”.

“A gente foi buscando alguns conceitos, como o paisagismo tropical brasileiro e maximalismo de luxo. Foi construindo isso também na arquitetura, com casas exuberantes, com o Rio de Janeiro emblemático. É uma cidade muito bonita, e a gente queria essa exuberância para a série”, contou o diretor Heitor Dhalia à CNN.

5. Ator do personagem “Esqueleto” é irmão de Arthur Aguiar