GERAL

40 anos de carreira
Notícia

“Nunca me iludi, qualquer construção sólida leva tempo”, diz Marisa Monte, que encerra turnê com orquestra em Porto Alegre

Em entrevista a Donna, a cantora fala sobre sua relação com fãs de diferentes gerações e a forma como enxerga a chegada da inteligência artificial ao cenário musical

Donna

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS