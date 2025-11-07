GERAL

Força e vulnerabilidade
Notícia

"Meu talento não é falar, é ouvir": Marcela Ceribelli, do podcast "Bom Dia, Obvious", fala sobre conexão com o público feminino

Em entrevista a Donna, a comunicadora reflete sobre a carreira, autoconhecimento e como explorar diferentes maneiras de se expressar

Yasmim Girardi

