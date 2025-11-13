Máscara de argila roxa: conheça os benefícios e como usá-la corretamente

A argila roxa traz diversos benefícios para a saúde da pele Juta / Shutterstock | Portal EdiCase

Cada vez mais presente nas rotinas de autocuidado, a argila roxa vem conquistando espaço nas prateleiras e no coração de quem busca uma pele firme, iluminada e com viço natural. Rica em magnésio e ferro, ela entrega nutrição, regeneração e efeito calmante em uma só aplicação.

“A argila roxa tem uma ação regeneradora e revitalizante. Ela melhora a circulação, estimula a oxigenação e devolve o brilho natural da pele”, explica a fisioterapeuta dermato Mônica Druzian. Outra vantagem é que ela pode beneficiar diferentes tipos de pele. “Além disso, ajuda a firmar, hidratar e equilibrar. É perfeita para peles cansadas, maduras ou sensibilizadas”, complementa a biomédica Elisangela Ribeiro.

A seguir, as especialistas compartilham sete dicas essenciais para quem quer incluir a argila roxa na rotina de skincare e garantir resultados incríveis, com segurança e equilíbrio. Confira!

1. Comece com a pele limpa

Antes de aplicar a máscara, lave o rosto com um sabonete suave e específico para o seu tipo de pele. “A limpeza é fundamental para remover impurezas e permitir que os minerais da argila penetrem melhor. É o primeiro passo para potencializar o tratamento”, explica Mônica Druzian.

2. Escolha o líquido certo

Evite misturar a argila com qualquer líquido. Ela deve ser combinada com água mineral, soro fisiológico ou água termal. “Evite recipientes e colheres metálicas, pois o metal pode interferir nas propriedades da argila”, acrescenta a fisioterapeuta dermato.

3. Aplique a argila roxa com suavidade

Espalhe uma camada uniforme da máscara no rosto, sem esfregar e sem exagerar na quantidade. “O segredo está no equilíbrio: não precisa cobrir demais a pele. Uma camada fina já é suficiente para estimular a circulação e oxigenar os tecidos”, diz Elisangela Ribeiro.

4. Fique atenta ao tempo

O ideal é deixar a máscara agir por 10 a 15 minutos, ou até começar a secar levemente. “Não espere ela secar completamente — quando isso acontece, a argila começa a retirar a hidratação natural da pele, podendo causar sensibilidade”, alerta a biomédica.

5. Enxágue a máscara de argila com água fria

Retire a máscara com água fria e com movimentos suaves, sem esfregar. Esse cuidado ajuda a fechar os poros e acalmar a pele após o tratamento.

Após remover a máscara de argila roxa, é importante hidratar a pele Prostock-studio / Shutterstock | Portal EdiCase

6. Finalize com hidratação

Logo após a remoção da máscara de argila roxa, aplique um hidratante leve e protetor solar. “A argila promove renovação celular e pode deixar a pele mais receptiva. Hidratar depois é essencial para selar os benefícios e prolongar o viço”, destaca Mônica Druzian.

7. Respeite a frequência ideal

O uso deve ser feito de uma a duas vezes por semana, dependendo do tipo de pele. “Se for madura, cansada ou desvitalizada, duas vezes por semana é o ideal. Já peles sensíveis se beneficiam com uma aplicação semanal”, recomenda Elisangela Ribeiro.

Um ritual de autocuidado que vai além da estética

Mais do que um tratamento facial, usar a argila pode ser um momento de pausa e conexão consigo mesma. “Quando aplicamos a argila, não estamos apenas cuidando da pele; estamos também nos permitindo um instante de descanso, de atenção ao próprio corpo. É estética com propósito”, conclui Mônica Druzian.