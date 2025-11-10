Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025

A Lua está em sua fase cheia, com 72% de visibilidade Delpixel / Shutterstock | Portal EdiCase

Muito mais do que iluminar o firmamento nas noites escuras, a Lua segue a Terra em sua dança cósmica, guiando o ritmo dos mares, dos ventos e das estações. Ela move oceanos e mantém o planeta em perfeita sintonia com o universo — uma coreografia celeste que preserva a harmonia da vida sob sua luz.

Nesta segunda-feira (10/11), a Lua encontra-se na fase cheia, com 72% de visibilidade e em processo de declínio. Isso significa que já perdeu parte de seu brilho máximo e anuncia a próxima etapa, a Lua Minguante, que surgirá em dois dias.

Calendário lunar de novembro de 2025

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o ciclo lunar tem duração média de 29,5 dias e percorre as fases nova, crescente, cheia e minguante. Ainda segundo o instituto, neste mês de novembro, as datas previstas para cada fase da Lua, a partir de hoje, são as seguintes:

Lua minguante: começa em 12 de novembro às 02:28;

começa em 12 de novembro às 02:28; Lua nova: começa em 20 de novembro às 03:47;

começa em 20 de novembro às 03:47; Lua crescente: começa em 28 de novembro às 03:58.

A transição da Lua cheia para a minguante é utilizada por pesquisadores para investigar os segredos de sua superfície novoemfotografia / Shutterstock | Portal EdiCase

Curiosidade sobre a transição da Lua cheia para a minguante

Pesquisadores aproveitam a transição da Lua cheia para a minguante para investigar os segredos de sua superfície. Nesse processo, eles analisam o chamado “albedo lunar”, que representa a capacidade do solo do satélite de refletir a luz solar que o atinge.