Jaguatirica: 7 curiosidades que todo amante da natureza precisa saber

A jaguatirica é considerada a terceira maior espécie de felino selvagem Leonardo Mercon / Shutterstock | Portal EdiCase

Os felinos silvestres do Brasil e das Américas são criaturas que despertam fascínio, e a jaguatirica (Leopardus pardalis) é um exemplo impressionante dessa fauna. Este animal de porte médio, elegante e com uma pelagem espetacularmente desenhada, é frequentemente confundido com filhotes de onça-pintada, mas possui características únicas que o tornam especial.

Ela é um dos gatos selvagens mais amplamente distribuídos, podendo ser encontrada desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, habitando uma vasta gama de ecossistemas, como florestas, cerrados e até manguezais.

A seguir, conheça algumas curiosidades interessantes sobre as jaguatiricas!

1. Mestre da camuflagem com pelagem única

A jaguatirica é conhecida pela sua pelagem incrivelmente manchada, que atua como uma camuflagem perfeita. Seu corpo é coberto por rosetas abertas e alongadas, que muitas vezes se unem, formando listras no pescoço e no dorso.

Esta característica é fundamental para a sua sobrevivência, pois permite que se misture perfeitamente à vegetação densa das florestas e arbustos, tornando-a quase invisível para suas presas e para possíveis predadores maiores. Assim, essa adaptação ajuda tanto na caça por emboscada quanto na proteção.

2. Predadora noturna e crepuscular

Este felino tem hábitos predominantemente noturnos e crepusculares, sendo mais ativo durante a noite, ao amanhecer e ao entardecer. Passar o dia descansando escondida em ocos de árvores ou em meio a arbustos densos é um comportamento que aumenta suas chances de caça. A atividade durante esses períodos de baixa luminosidade permite que se aproveite do momento em que muitas de suas presas — como roedores e marsupiais — estão mais ativas, otimizando sua busca por alimento.

3. Caçadora habilidosa e variada

A jaguatirica é um predador carnívoro generalista e muito adaptável. Sua dieta não se limita a um único tipo de presa, incluindo pequenos mamíferos (como roedores e gambás), aves, répteis e até mesmo peixes e caranguejos. Sua técnica de caça geralmente envolve caminhar lentamente por trilhas ou esperar imóvel em locais estratégicos, usando o olfato apurado para rastrear e a discrição para emboscar.

A jaguatirica possui grande habilidade para subir em árvores Cavan-Images / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Ótima escaladora e nadadora

Diferentemente do gato doméstico, a jaguatirica possui grande habilidade para subir em árvores e é uma excelente nadadora. Ela utiliza essas capacidades de locomoção em seu ambiente de diversas maneiras, desde subir para descansar ou escapar de ameaças, até caçar presas arborícolas, como aves e macacos. A habilidade de nado também lhe permite caçar em habitats aquáticos e atravessar rios e corpos d’água em busca de novas áreas de caça e territórios.

5. Animal solitário e territorial

A jaguatirica é um felino que prefere a solidão. Adultos se encontram apenas para acasalar, e as fêmeas cuidam dos filhotes sozinhas. São altamente territoriais e utilizam métodos de comunicação química, como a marcação com urina e arranhões em árvores, para delimitar sua área e comunicar sua presença a outros indivíduos. Este comportamento ajuda a reduzir a competição por alimento e parceiros dentro de sua espécie.

6. Terceiro maior felino do Brasil

Embora seja frequentemente comparada à onça-pintada, a jaguatirica é classificada como um felino de porte médio. No Brasil, ela é considerada a terceira maior espécie de felino selvagem, ficando atrás apenas da onça-pintada e da onça-parda (puma). Os machos costumam ser maiores e mais pesados que as fêmeas, atingindo entre 7 e 16 kg.

7. Origem do nome tupi-guarani