Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/11/2025

A terça-feira poderá trazer um impulso maior para agir PeachShutterStock / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta terça-feira, os movimentos dos astros tenderão a trazer uma energia intensa, capaz de mexer com emoções, decisões e atitudes. Você poderá sentir um impulso maior para agir, expressar sentimentos ou rever escolhas importantes. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar o clima do dia de forma mais equilibrada e consciente.

Áries

O ariano deverá equilibrar o entusiasmo com a realidade, evitando exageros lu_my_art / Shutterstock | Portal EdiCase

Você tenderá a sentir uma vontade maior de afirmar sua identidade na vida social, buscando expressar quem você é de maneira mais espontânea. Além disso, poderá surgir o desejo de mudança nesse setor, impulsionando atitudes mais ousadas. Mesmo assim, será importante equilibrar o entusiasmo com a realidade, evitando exageros. No trabalho, conversas e trocas poderão abrir novos caminhos.

Touro

Ideias transformadoras poderão surgir para o taurino lu_my_art / Shutterstock | Portal EdiCase

Você desejará afirmar a sua autoridade no trabalho. Nesse cenário, ideias transformadoras poderão surgir, o(a) levando a reconsiderar metas profissionais com mais coragem e profundidade. Ao longo do dia, será importante exercer a prudência para não assumir mais responsabilidades do que conseguirá cumprir, assim como confiar na sua intuição.

Gêmeos

A curiosidade do geminiano o levará a buscar novos estudos, viagens ou experiências lu_my_art / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta terça-feira, o desejo de ampliar os horizontes e questionar crenças antigas se fará presente. Inclusive, a curiosidade o(a) levará a buscar novos estudos, viagens ou experiências que transformem a sua visão de mundo. Conversas profundas poderão inspirar mudanças importantes. Apenas tome cuidado para não exagerar nas expectativas, mantendo os pés no chão ao realizar os planos.

Câncer

Para o canceriano, as questões financeiras compartilhadas ou laços afetivos poderão pedir clareza lu_my_art / Shutterstock | Portal EdiCase

Emoções intensas e o desejo de compreender o que está oculto nas relações estarão presentes. Nesse contexto, as questões financeiras compartilhadas ou laços afetivos poderão pedir clareza e coragem para encarar verdades importantes. No processo, tome cuidado com o excesso de expectativas, mantendo o equilíbrio ao tomar as decisões.

Leão

O leonino buscará mais verdade e profundidade nas parcerias lu_my_art / Shutterstock | Portal EdiCase

Você buscará mais verdade e profundidade nas parcerias. Com isso, as conversas poderão se tornar decisivas, revelando desejos que estavam ocultos. Ao longo desta terça-feira, deverá tomar cuidado para não idealizar demais o outro ou esperar respostas imediatas, pois tais atitudes possivelmente causarão frustrações.

Virgem

Será um bom dia para o virginiano cuidar da saúde e ajustar as responsabilidades lu_my_art / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta terça-feira, você tenderá a sentir mais energia para reorganizar sua rotina e transformar hábitos que já não contribuem para seu bem-estar. Será um bom dia para cuidar da saúde e ajustar as responsabilidades, com mais clareza sobre o que precisa mudar. Ainda assim, será importante evitar excessos e manter expectativas realistas, cuidando para que cada passo seja equilibrado e sustentável.

Libra

Para o libriano, emoções intensas poderão trazer coragem para assumir talentos que estavam guardados lu_my_art / Shutterstock | Portal EdiCase

Você desejará expressar a sua criatividade com mais autenticidade, renovando a forma de viver prazeres, romances e projetos pessoais. Nesse cenário, emoções intensas poderão trazer coragem para assumir talentos que estavam guardados. No processo, apenas evite autocríticas excessivas e permita que a espontaneidade guie suas decisões.

Escorpião

Para o escorpiano, o desejo de transformar o lar possivelmente surgirá de forma inesperada lu_my_art / Shutterstock | Portal EdiCase

Um movimento intenso o(a) levará a revisitar memórias, emoções profundas e questões familiares com mais consciência. Ademais, o desejo de transformar o lar possivelmente surgirá de forma inesperada, pedindo coragem. Porém, será importante buscar clareza emocional ao longo do dia.

Sagitário

Para o sagitariano, ideias profundas possivelmente surgirão, estimulando diálogos reveladores lu_my_art / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta terça-feira, uma energia mental intensa poderá transformar a forma como pensa, se comunica e interpreta o mundo ao redor. Inclusive, ideias profundas possivelmente surgirão, estimulando diálogos reveladores. No entanto, o ideal será evitar conclusões precipitadas ou exageros nas expectativas, assim como ter clareza na hora de organizar os planos.

Capricórnio

A atenção do capricorniano estará voltada para as finanças e valores pessoais lu_my_art / Shutterstock | Portal EdiCase

A sua atenção estará voltada para as finanças e valores pessoais, o que despertará o desejo de organizar as prioridades e buscar mais segurança. Será um bom dia para tomar decisões sobre investimentos. No processo, entretanto, deverá equilibrar ousadia com cautela, evitando exageros.

Aquário

Será um bom dia para o aquariano se afirmar e buscar mais autenticidade lu_my_art / Shutterstock | Portal EdiCase

Uma intensidade emocional se fará presente, impulsionando mudanças importantes e o rompimento de velhos hábitos. Será um bom dia para se afirmar e buscar mais autenticidade. Ao mesmo tempo, contudo, conflitos internos poderão gerar tensões nas relações, o que exigirá equilíbrio e cuidado com exageros ou decisões impulsivas.

Peixes

O pisciano sentirá a necessidade de transformar o seu interior lu_my_art / Shutterstock | Portal EdiCase