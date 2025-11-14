GERAL

Pausa necessária
Notícia

Fernanda Vasconcellos sobre volta às novelas em “Três Graças”: “Tive medo de não conseguir retomar a profissão, mas ainda mais de faltar com meu filho”

Em entrevista a Donna, a atriz fala sobre a vilã Samira, a importância da rede de apoio para as mulheres e como a maternidade moldou sua forma de entender a vida

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS