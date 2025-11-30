Entradinhas para o Natal: 4 receitas práticas e deliciosas

O período natalino combina celebração, encontros e sabores que remetem ao aconchego das festas de família. E nada inaugura melhor esse clima do que petiscos caprichados, feitos com ingredientes e combinações que agradam a diferentes paladares. Para ajudar no planejamento, selecionamos receitas rápidas que deixam a mesa mais charmosa e convidativa. Aproveite as sugestões a seguir e garanta suas entradinhas para o Natal!
Enroladinho de frango com bacon e ricota
Ingredientes
- 8 filés pequenos de frango (cortados finos, para enrolar)
- 200 g de ricota amassada
- 1 colher de sopa de creme de ricota
- Sal, alho em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
- 16 fatias de bacon
- Folhas de manjericão para decorar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a ricota amassada com o creme de ricota. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alho em pó. A mistura deve ficar firme o suficiente para rechear. Abra cada filé de frango e tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino.
Coloque uma porção de ricota no centro e enrole o filé. Envolva cada rolinho com 2 fatias de bacon. Disponha os rolinhos com a “emenda” virada para baixo em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 a 35 minutos, até que o bacon fique dourado e crocante e o frango esteja totalmente cozido. Transfira para um prato grande, decore com folhas de manjericão e sirva em seguida.
Miniárvores de Natal de brie com tabule e romã
Ingredientes
Tabule
- 1/2 xícara de chá de trigo para quibe
- 1 xícara de chá de água quente
- 1 xícara de chá de salsinha picada
- 1/4 de xícara de chá de hortelã picada
- 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
- 1/2 pepino sem sementes e cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Miniárvores
- 250 g de queijo brie
- 12 sticks salgados (tipo palito)
- 3 colheres de sopa de sementes de romã
- 1 colher de sopa de azeite
- Folhinhas de salsa para decorar
Modo de preparo
Tabule
Coloque o trigo para quibe em uma tigela e cubra com a água quente. Deixe hidratar por 20 minutos. Escorra completamente e esprema com as mãos até remover toda a água — o tabule precisa ficar seco e soltinho, ideal para decorar o brie. Misture o trigo com a salsinha, a hortelã, o tomate e o pepino. Tempere com limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 15 minutos para firmar.
Miniárvores
Com o brie bem gelado, corte-o ao meio (horizontalmente) e depois corte cada metade em 6 triângulos, totalizando 12 pedaços no formato de árvore. Espete 1 stick salgado na base de cada triângulo, formando o tronco. Coloque 1 colher de chá bem cheia do tabule sobre cada triângulo e pressione levemente para fixar. Decore cada miniárvore com 5 a 6 sementes de romã.
Coloque algumas gotas de azeite sobre cada peça. Finalize com uma folhinha de salsa no topo ou lateral. Disponha as miniárvores em um prato grande e claro. Espalhe algumas sementes de romã ao redor para decorar. Sirva imediatamente.
Crostini de brie com pera, mel e nozes-pecã
Ingredientes
- 1 baguete fatiada em cortes diagonais
- 200 g de queijo brie fatiado
- 2 peras maduras cortadas em fatias finas
- 2 colheres de sopa de mel
- 1/4 de xícara de chá de nozes-pecã picadas
- Ramos frescos de alecrim a gosto
- Azeite para pincelar o pão
Modo de preparo
Pincele levemente cada fatia de baguete com azeite. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 8 a 10 minutos, até dourar ligeiramente. Sobre cada fatia de pão quente, coloque uma fatia de queijo brie. Por cima, disponha 2 a 3 fatias finas de pera. Finalize com um fio de mel. Salpique nozes-pecã sobre cada crostini. Complete com uma folhinha de alecrim fresco. Sirva imediatamente, ainda com o queijo levemente derretido.
Canapés de árvore de Natal com salmão e pepino
Ingredientes
- 4 fatias de pão integral
- 100 g de cream cheese
- 120 g de salmão defumado cortado em fatias
- 1 pepino grande
- Palitos de madeira (tipo espetinho ou de aperitivo)
- Estrelinhas recortadas de queijo
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Corte o pão integral em quadrados ou retângulos pequenos. Passe uma camada generosa de cream cheese sobre cada pedaço. Coloque um pedaço de salmão defumado sobre o cream cheese, ajustando o formato para ficar arredondado.
Com uma mandolina, corte o pepino em fatias longas e finas. Dobre as tiras em formato de “ondas” ou “zigue-zague”, formando uma árvore estilizada. Espete a tira dobrada com um palito, atravessando de cima a baixo. Finalize com uma estrelinha no topo.
Espete o palito (com o pepino já montado) sobre o pedaço de pão com salmão. Ajuste a estrutura para que a “árvore” fique em pé e visível. Disponha os canapés em uma travessa e finalize com um toque de pimenta-do-reino.