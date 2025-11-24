Dua Lipa e Shawn Mendes no Brasil: astrologia explica a conexão deles com o país

Sol em Leão explica a conexão de Dua Lipa e Shawn Mendes com o Brasil DFree / Shutterstock | Portal EdiCase

Shawn Mendes veio ao Brasil para participar do The EarthShot Prize, prêmio sobre sustentabilidade criado pelo príncipe de Gales, William. Dua Lipa, por outro lado, chegou para os shows da turnê “Radical Optimism”. Além dos compromissos profissionais, ambos os artistas chamaram atenção por viver intensamente o país: foram vistos em pagodes, praias, rodas de samba e festas locais.

Segundo Giovanna Guarnieri, astróloga do Astrolink, o Sol em Leão pode ajudar a entender a conexão tão forte dos dois artistas com a cultura brasileira. Abaixo, ela explica detalhadamente essa ligação. Confira!

Brilho leonino e energia brasileira

As duas celebridades, Dua Lipa e Shawn Mendes, compartilham o Sol em Leão, signo solar que naturalmente busca autenticidade, expressão criativa, alegria e conexão afetiva com o público.

Este é um signo que tem um certo brilho próprio, vivo, caloroso, combina com música, festas, dança, encontros. Combina com o Brasil. Não é surpresa que ambos os artistas pareçam tão à vontade por aqui: nós devolvemos para eles a energia que Leão ama receber.

Shawn Mendes tem uma combinação que mistura carisma com originalidade Delmiro Junior / Shutterstock | Portal EdiCase

Como Dua Lipa e Shawn Mendes vivem o Brasil

Mas é quando olhamos as Luas e os ascendentes de Dua Lipa e Shawn Mendes que a história fica ainda mais interessante. Os cantores são parecidos na luz, mas diferentes na essência. Apesar de compartilharem o Sol leonino, o jeito como cada um vive essa energia muda bastante, e isso aparece no comportamento dos dois durante a passagem pelo Brasil.

Shawn Mendes tem uma combinação que mistura carisma com originalidade e um forte senso de liberdade emocional. Sua Lua em Aquário é independente, curiosa e tem uma relação natural com o coletivo. É a Lua do “quero experimentar tudo”, “quero me misturar”, “quero observar como cada cultura vive”.

Isso explica por que ele parece tão confortável com a cultura brasileira, já que Aquário ama diversidade, movimentos sociais, gente diferente, energia urbana, e o Brasil é exatamente assim: plural, espontâneo e vibrante.

Dua Lipa, por sua vez, vive o Brasil de outro jeito, igualmente intenso, mas mais emocional e comunicativo. Seu ascendente em Gêmeos traz um lado leve, brincalhão e curioso. É o signo do bom papo, da adaptação instantânea, da vontade de experimentar tudo um pouco.

Essa energia explica por que ela parece absorver nossa cultura com facilidade: testa passos de dança, aprende gírias, conversa com todo mundo. Enquanto isso, a Lua em Câncer dá um toque sensível, afetivo e intuitivo.

Se Shawn Mendes é a liberdade aquariana se misturando, Dua Lipa é a emoção canceriana sentindo o país, a música, o calor humano, o afeto dos fãs, a intensidade das multidões. Enquanto ele se conecta pela curiosidade e pelo coletivo, ela se conecta pela emoção e pela troca íntima.

Brasil combina com mapas leoninos

Segundo análises da Giovanna Guarnieri, os mapas leoninos de Dua Lipa e Shawn Mendes encontram no Brasil uma mistura perfeita:

Leão vibra com o calor humano e a celebração;

Gêmeos ama a comunicação brasileira, cheia de humor e espontaneidade;

ama a comunicação brasileira, cheia de humor e espontaneidade; Aquário se fascina pela criatividade e diversidade do país;

Câncer sente o acolhimento e o afeto que o Brasil entrega de sobra.

Dua Lipa e Shawn Mendes vêm para cá a trabalho, mas acabam vivendo a experiência como pessoas comuns, e é isso que o público ama ver. O brilho leonino conecta; o resto do mapa explica o jeito único como cada um se aproxima dos brasileiros.

No fim das contas, os dois mostram que fama nenhuma apaga o básico humano: o desejo de viver boas histórias, em boa companhia, em um lugar que fala diretamente ao coração, e ao mapa astral.