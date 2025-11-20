Dia da Consciência Negra: 5 filmes para lembrar a luta contra o racismo

Filmes que falam sobre racismo reforçam a importância de compreender e enfrentar os impactos deixados pela escravidão Reprodução digital / Elo Company, Globo Filmes, Paranoid Filmes e Buda Filmes | Portal EdiCase

Em 20 de novembro celebra-se o Dia da Consciência Negra, data que reforça a importância de compreender e enfrentar os impactos deixados pela escravidão no Brasil — efeitos estes que ainda hoje se manifestam em forma de desigualdade e violência contra pessoas negras.

A comemoração da data foi idealizada pelo Grupo Palmares, fundado em 1970, em Porto Alegre. A escolha está relacionada à morte de Zumbi dos Palmares, o maior líder do Quilombo dos Palmares, em 20 de novembro de 1695. No entanto, somente em 2011, por meio da Lei nº 12.519, a data foi oficialmente instituída como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Mais tarde, tornou-se feriado nacional com a sanção da Lei nº 14.759/2023.

Nesse contexto, alguns filmes desempenham um papel essencial ao retratar a resistência, a dor e a força da população negra ao longo do tempo, ajudando o público a entender a relevância dessa data e a importância contínua da luta por igualdade e respeito. Veja a seguir!

1. Marte Um (2022)

“Marte Um” acompanha a história de uma família que tem a vida transformada após a posse de um presidente de extrema-direta, que representa tudo o que eles não são Reprodução digital / Embaúba Filmes e Magnolia Pictures | Portal EdiCase

Essa obra nacional acompanha a história da família Martins, que vive tranquilamente na periferia de Contagem, em Minas Gerais, até a posse de um presidente de extrema-direita, que representa o oposto de tudo em que eles são. A partir daí, os Martins passam a enfrentar uma nova realidade.

A mãe, Tércia (Rejane Faria), começa a reinterpretar sua vida após um encontro inesperado; o pai, Wellington (Carlos Francisco), deposita todas as suas esperanças no filho, um jovem que secretamente sonha em estudar astrofísica e colonizar Marte, mas acaba reprimindo seus desejos para atender às expectativas paternas. Enquanto isso, a filha mais velha, Eunice (Camilla Damião), se apaixona por um jovem de espírito livre e passa a questionar se chegou a hora de deixar a casa e buscar sua própria liberdade.

Onde assistir: Globoplay, YouTube e Google Play Filmes e TV.

2. Doutor Gama (2021)

“Doutor Gama” é um filme biográfico sobre o advogado, jornalista e abolicionista Luiz da Gama Reprodução digital / Elo Company, Globo Filmes, Paranoid Filmes e Buda Filmes | Portal EdiCase

Dirigido por Jeferson De, esse filme biográfico conta a história de vida do escritor, advogado, jornalista e abolicionista Luiz da Gama, uma das personalidades mais importantes na história do Brasil. Nascido livre, no século XIX, ele é vendido como escravizado aos 10 anos para pagar a dívida de seu pai.

No entanto, mesmo assim, Luiz consegue se alfabetizar e conquista a sua liberdade. Além de retratar essa jornada, o filme mostra como o advogado utilizou a lei a seu favor para libertar mais de 500 escravizados, inspirando pessoas com seu ativismo e ideais republicanos.

Onde assistir: Globoplay.

3. Medida Provisória (2020)

“Medida Provisória” retrata um futuro distópico em que uma lei obriga os cidadãos negros a se mudarem para a África sob o pretexto de “retomar suas origens” Reprodução digital / Globo Filmes | Portal EdiCase

O filme nacional retrata um futuro distópico em que o governo brasileiro decreta uma medida provisória como forma de reparação pelo passado escravocrata. No entanto, a iniciativa gera uma reação imediata no Congresso Nacional, que aprova uma lei obrigando os cidadãos negros a se mudarem para a África sob o pretexto de “retomar suas origens”.

A nova medida afeta profundamente as vidas da médica Capitú (Taís Araújo), do advogado Antônio (Alfred Enoch) e do jornalista André (Seu Jorge). Em meio ao caos e ao medo que se instauram, o trio é separado e passa a lutar não apenas pela sobrevivência, mas também pela esperança de um reencontro.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV, YouTube e Google Play Filmes e TV.

4. Django Livre (2012)

“Django Livre” acompanha a jornada de um homem negro que passa a trabalhar com um homem branco em troca de sua liberdade Reprodução digital / Columbia Pictures | Portal EdiCase

O filme, dirigido por Quentin Tarantino, conta a história de Django (Jamie Foxx), um escravizado que forma uma aliança com o caçador de recompensas Dr. King Schultz (Christoph Waltz). Schultz está à procura dos irmãos assassinos Brittle e promete libertar Django em troca de sua ajuda para encontrá-los. Após cumprir o acordo, os dois passam a trabalhar juntos, caçando os criminosos mais procurados dos Estados Unidos.

Paralelamente, Django busca resgatar sua esposa, que foi traficada. Essa jornada o leva até o fazendeiro Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), um homem cruel que obriga os escravizados a participarem de competições mortais.

Onde assistir: Apple TV, Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

5. Histórias Cruzadas (2011)

“Histórias Cruzadas” conta a história de mulheres negras que relatam as injustiças e o racismo vividos por elas no ambiente de trabalho Reprodução digital / Walt Disney Studios | Portal EdiCase

O filme é ambientado nos anos 60, no Mississippi (EUA). Skeeter (Emma Stone) é uma garota da alta sociedade que, após se formar na universidade de Jornalismo, retorna para casa decidida a ser escritora. Incomodada com o tratamento ofensivo de patroas daquela época, ela começa a entrevistar mulheres negras que passaram a vida toda trabalhando em casas de famílias brancas.

Aibileen Clark (Viola Davis), empregada na casa da melhor amiga de Skeeter, é a primeira a conceder uma entrevista, mesmo com medo. A partir daí, outras mulheres se juntam para relatar as injustiças e o racismo vividos por elas no ambiente de trabalho.