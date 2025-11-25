Culinária japonesa: 5 receitas práticas para o almoço 

A culinária japonesa combina tradição, leveza e frescor, criando pratos equilibrados e visualmente atraentes. Para o almoço, oferece receitas práticas, rápidas e cheias de personalidade, capazes de transformar a rotina em uma experiência saborosa e acessível.
A seguir, veja 5 receitas da culinária japonesa práticas para o almoço!
Sunomono com salmão e kani
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de pepino japonês fatiado bem fino
- 2 colheres de chá de sal
- 3 colheres de sopa de vinagre de arroz
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de gergelim branco
- 1 colher de chá de gergelim preto
- 250 g de salmão fresco cortado em cubos
- 1 xícara de chá de kani picado
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 1 colher de sopa de azeite
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o pepino japonês, adicione 1 colher de chá de sal e misture bem. Deixe descansar por 10 minutos para liberar o excesso de líquido. Após o tempo de descanso, esprema suavemente o pepino com as mãos para retirar a água acumulada. Reserve. Em outra tigela, misture o vinagre de arroz com o açúcar até dissolver completamente. Acrescente o pepino reservado ao molho de vinagre e mexa para envolver bem.
Em um recipiente, misture o salmão, o kani, a cebolinha, o azeite e o restante do sal. Em um prato fundo ou tigela, coloque o pepino temperado formando a base. Distribua sobre ele a mistura de salmão e kani. Finalize com o gergelim branco e preto por cima. Sirva em seguida.
Lámen com frango, ovo e tofu
Ingredientes
- 200 g de macarrão para lámen
- 3 xícaras de chá de caldo de frango
- 200 g de peito de frango fatiado
- 1 ovo cozido e cortado ao meio
- 1 xícara de chá de tofu cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de molho de soja
- 1 colher de chá de óleo de gergelim
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 1 colher de chá de gergelim branco
- 1 pimenta dedo-de-moça fatiada
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o caldo de frango e aqueça em fogo médio. Acrescente o molho de soja, o óleo de gergelim, o gengibre e o sal. Misture e deixe aquecer por alguns minutos. Em outra panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe por 7 minutos. Escorra e reserve.
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe o peito de frango fatiado até dourar. Retire e reserve. Na mesma frigideira, coloque o tofu e doure levemente. Reserve. Em uma tigela, coloque o macarrão como base. Despeje o caldo quente de frango sobre o macarrão. Distribua o frango, o tofu, o ovo cozido e a pimenta dedo-de-moça. Finalize com a cebolinha e o gergelim branco por cima. Sirva em seguida.
Missoshiro
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de missô
- 5 g de hondashi (tempero em pó sabor peixe)
- 100 g de tofu cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza o fogo, adicione o missô e misture bem. Junte o hondashi, o tofu e a cebolinha e mexa para incorporar. Mantenha a panela semiaberta e deixe aquecer por alguns minutos, sem deixar ferver, apenas até o tofu estar bem quente. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Tonkatsu
Ingredientes
- 4 bifes de lombo de porco
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 ovos batidos
- 2 xícaras de chá de farinha de rosca
- 2 xícaras de chá de repolho fatiado finamente
- 1 colher de sopa de molho tonkatsu
- 1 colher de chá de suco de limão
- Sal a gosto
- Salsa-crespa para servir
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o lombo de porco com sal. Passe cada bife na farinha de trigo, cobrindo bem toda a superfície. Em seguida, mergulhe nos ovos batidos. Empane com a farinha de rosca, pressionando levemente para fixar. Reserve.
Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo médio. Coloque os bifes de lombo empanados no óleo quente e frite até que fiquem dourados e crocantes. Retire da frigideira e coloque sobre papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Corte o lombo frito em fatias grossas e transfira para um prato. Regue por cima com o molho tonkatsu. Ao lado, coloque o repolho fatiado e a salsa-crespa. Regue o repolho com o suco de limão. Sirva em seguida.
Kare raisu
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de gohan (arroz japonês) cozido
- 300 g de frango cortado em cubos
- 2 batatas cortadas em cubos
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 3 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de curry japonês
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque o frango, tempere com sal e doure bem. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione a batata e a cenoura mexendo por alguns minutos para envolver no refogado. Coloque a água na panela e deixe cozinhar em fogo médio até os legumes ficarem macios. Quando os legumes estiverem cozidos, abaixe o fogo para baixo. Acrescente o curry japonês e mexa até que se dissolva completamente e o molho engrosse. Ajuste o sal, se necessário. Sirva o curry quente por cima do gohan cozido.