COP30: 5 livros infantis para ensinar sustentabilidade de forma divertida

A 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) acontece entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém, no Pará. O encontro reunirá líderes mundiais, cientistas, organizações da sociedade civil e acadêmicos para discutir soluções e compromissos no enfrentamento da crise climática. Pela primeira vez sediada na Amazônia, a conferência impulsiona o pensamento sustentável e inspira novas práticas em diferentes setores da sociedade.

O evento é também uma oportunidade para semear o diálogo com as crianças, cultivando desde cedo a consciência ambiental nas novas gerações. Por meio de debates, rodas de conversa e até mesmo atividades de leitura, professores, pais e responsáveis podem introduzir o pensamento sustentável de forma criativa e didática.

Para Laura Vechiolli do Prado, coordenadora de Literatura e Informativos do Editorial de Educação Básica da SOMOS Educação, livros que abordam temas como desmatamento, esgotamento de recursos naturais e ameaça de extinção de espécies podem funcionar como porta de entrada para a construção de uma consciência ambiental.

“Livros que apresentam temáticas sobre o meio ambiente não são apenas histórias, mas convites para que crianças e jovens compreendam seu papel na preservação do planeta e desenvolvam um posicionamento crítico e consciente desde cedo”, argumenta.

Pensando nisso, abaixo, Laura Vechiolli do Prado lista 5 livros sobre sustentabilidade para apresentar às crianças. Confira!

1. Na praia e no luar, tartaruga quer o mar

Com ilustrações de Biri Sarkis, Ana Maria Machado conta a história de Pedro e Luísa, que, ao descobrirem o plano de pescadores que vivem da venda de tartarugas marinhas, embarcam em uma missão para proteger esses animais.

2. Salvando a pele

O livro da Coleção Vaga-Lume, de Mario Teixeira, acompanha Matias e Sandino, dois ativistas dedicados à causa animal. À frente de uma investigação de sua ONG, descobrem que a esposa de um poderoso empresário está desenvolvendo um creme rejuvenescedor testado em animais. A partir daí, a dupla embarca em uma nova missão: impedir os planos cruéis da mulher e salvar as cobaias.

3. O Senhor da Água

A obra de Rosana Bond, também da Coleção Vaga-Lume, conta a história de três jovens que descobrem um crime ecológico que pode privar todo o planeta do consumo de água. Na cara e coragem, decidem fazer justiça com as próprias mãos e tentar impedir que a tragédia aconteça, ainda que isso coloque suas vidas em risco.

4. Cuidado, Dona Mata

De forma divertida e didática, Regina Siguemoto aborda o tema do desmatamento sob a perspectiva da natureza: Dona Mata, a personagem principal, fica feliz com a chegada do Homem em busca de belezas nas suas entranhas. Até que, quando já está fragilizada por toda a exploração humana, é salva pelos bichos que ali moram.

5. Amazônia

Na obra de Alan Oliveira, após uma forte tempestade, Mr. David e seu afilhado, Caco, se veem perdidos no coração da Floresta Amazônica. Em meio à imensidão verde, acompanham de perto os conflitos entre comunidades tradicionais e garimpeiros, enquanto desvendam os mistérios da selva. A convivência transforma a jornada de sobrevivência em um caminho de afeto.