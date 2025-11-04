Conecte-se aos anjos da guarda com 3 orações poderosas de fé e proteção

O anjo da guarda é visto como um mensageiro celestial encarregado de inspirar, proteger e conduzir o fiel em seu caminho ju_see / Shutterstock | Portal EdiCase

A fé pode se tornar uma força silenciosa nos momentos em que tudo parece incerto. Buscar conexão com o divino não é apenas um ato de esperança, mas também uma forma de renovar o espírito e lembrar que nunca estamos sozinhos, mesmo diante das dificuldades diárias. As orações aos anjos da guarda representam esse elo invisível entre o humano e o celestial, oferecendo proteção, consolo e direcionamento.

Permita-se fortalecer sua fé e abrir o coração com estas 3 orações poderosas dedicadas aos anjos da guarda. Confira!

1. Oração da noite para o anjo da guarda

Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor,

guardai-me sempre na paz de vosso amor.

Dos perigos, livrai-me;

do mal, libertai-me;

e nos momentos de angústia, consolai-me

Durante o sono, velai sobre o meu descanso,

não deixais o mal de mim se aproximar.

Sob as asas do seu amor,

possa meus sonhos habitar!

Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo,

afastai também as tentações,

para que minha alma tranquila

descanse sem aflições.

E que, no alvorecer de um novo dia,

eu acorde feliz e restaurado,

e seja para o mundo

testemunha de ser sempre por vós amado!

Fazer orações ao anjo da guarda é uma maneira de renovar a esperança e pedir amparo diante dos desafios da vida Max kegfire / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Oração para proteção e confiança

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, Todo-poderoso, criador do céu e da terra. Louvores Vos sejam dados por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Senhor Deus, que por Vossa imensa bondade e infinita misericórdia, confiaste cada alma humana a cada um dos Anjos de Vossa corte celeste, graças Vos dou por essa imensurável graça.

Assim confiante em Vós e em meu santo Anjo da Guarda, a ele me dirijo, suplicando-lhe velar por mim, nesta passagem de minha alma, pelo exílio da terra. Meu santo Anjo da Guarda, modelo de pureza e de amor a Deus, sede atento ao pedido que vos faço. Deus, meu criador, o Soberano Senhor a quem servis com inflamado amor, confiou à vossa guarda e vigilância a minha alma e meu corpo, a minha alma, a fim de não cometer ofensas a Deus, o meu corpo, a fim de que seja sadio, capaz de desempenhar as tarefas que a sabedoria divina me destinou, para cumprir minha missão na terra.

Meu santo Anjo da Guarda, velai por mim, abri-me os olhos, dai-me prudência em meus caminhos pela existência. Livrai-me dos males físicos e morais, das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos, e nos momentos de aflição, nas ocasiões perigosas, sede meu guia, meu protetor e minha guarda, contra tudo quanto me cause dano físico ou espiritual. Livrai-me dos ataques dos inimigos invisíveis, dos espíritos tentadores. Meu santo Anjo da Guarda, protegei-me.

3. Oração para luz e orientação espiritual

Querido Anjo da Guarda, em momentos de medo e incerteza, quando a escuridão parece prevalecer, venha até mim com sua luz divina e me guie no caminho da verdade e do amor.

Você, que foi designado por Deus para me proteger, me ajude a encontrar coragem e força interior, para superar todos os desafios que a vida me apresentar. Inspire-me com sua sabedoria divina e me ajude a tomar as melhores decisões, aquelas que estão alinhadas com a vontade de Deus.

Que eu possa sentir sua presença amorosa ao meu lado e que você esteja sempre presente em minha vida, me guiando e protegendo a cada passo do caminho.