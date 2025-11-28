Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Grandes estreias desembarcam nos cinemas prontas para surpreender o público PeopleImages / Shutterstock | Portal EdiCase

Dezembro promete movimentar as salas de cinema com estreias aguardadas, unindo grandes produções, emoção e histórias envolventes para todos os gostos. Entre os destaques, “Avatar: Fogo e Cinzas” marca o retorno de uma das franquias mais bem-sucedidas, trazendo uma nova ameaça à Pandora e colocando Jake e Neytiri diante de desafios inéditos. O filme “Perfeitos Desconhecidos”, por sua vez, aposta no drama e na tensão ao transformar um simples encontro entre amigos em um jogo perigoso de revelações.

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros filmes que estreiam no cinema em dezembro!

1. Soldado de Chumbo (04/12)

Em “Soldado de Chumbo”, Nash retorna ao passado ao se infiltrar em uma seita perigosa para impedir uma ameaça ao país Reprodução digital / Diamond Films | Portal EdiCase

No filme, Nash Cavanaugh (Scott Eastwood), um ex-combatente marcado pelo passado, é convocado pelas autoridades para participar de uma operação de alto risco. Ao lado do experiente agente Emmanuel Ashburn (Robert De Niro), ele precisa retornar a um local que conhece muito bem: a base de uma seita da qual já fez parte.

O grupo é liderado por Bokushi (Jamie Foxx), uma figura influente que atrai veteranos e militares com a promessa de um novo sentido para suas vidas, oferecendo acolhimento, propósito e um futuro diferente após a guerra.

Diante do crescimento acelerado da organização — formada por membros altamente treinados, armados e extremamente fiéis ao líder —, o governo passa a enxergar uma séria ameaça. Para conter esse avanço, é montada uma estratégia para desestabilizar Bokushi a partir de dentro. Assim, Nash se vê obrigado a encarar antigos companheiros e reviver conflitos intensos, em um embate perigoso que coloca em jogo sua sobrevivência e o destino de muitas pessoas.

2. D.P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion (04/12)

Em “D.P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion”, Mel e Zeca atravessam um portal mágico para resgatar Max em um reino cheio de mistérios Reprodução digital / PARIS FILMES | Portal EdiCase

A rotina dos Detetives do Prédio Azul é interrompida quando Max (Samuel Minervino) desaparece de forma inexplicável. Para encontrá-lo, Mel (Emilly Puppim) e Zeca (Stéfano Agostini) atravessam um estranho portal localizado no apartamento 333 e acabam transportados para uma dimensão mágica cercada por uma floresta encantada, habitada por criaturas fantásticas e cenários surpreendentes.

Ao explorar esse novo universo, a dupla enfrenta desafios, resolve quebra-cabeças perigosos e percorre vilas cheias de elementos extraordinários, enquanto tenta descobrir pistas sobre o paradeiro do amigo.

3. Perfeitos Desconhecidos (11/12)

Em “Perfeitos desconhecidos”, um churrasco entre amigos se transforma em um jogo arriscado quando todos decidem revelar mensagens do celular Reprodução digital / SONY PICTURES | Portal EdiCase

O longa é a adaptação brasileira da comédia romântica homônima dirigida pelo italiano Paolo Genovese, lançada em 2016. O filme acompanha Carla (Sheron Menezzes) e Gabriel (Danton Mello), que organizam um churrasco simples para comemorar a casa nova ao lado de amigos próximos. O encontro, que tinha tudo para ser tranquilo e descontraído, muda completamente de clima quando surge um atrito entre Carla e sua filha adolescente, Alice (Madu Almeida), provocado pela tentativa da mãe de controlar a vida da jovem por meio do celular.

Para provar que não tem nada a esconder, a garota propõe um desafio ousado: todos os convidados devem deixar seus aparelhos sobre a mesa e compartilhar publicamente cada mensagem ou ligação recebida. A partir dessa decisão, segredos vêm à tona, relações são colocadas à prova e o clima da reunião muda completamente, revelando verdades que transformam a noite — e a vida de todos os presentes.

4. Avatar: Fogo e Cinzas (18/12)

Em “Avatar: Fogo e Cinzas”, Jake e Neytiri enfrentam um novo clã ameaçador para proteger o futuro de Pandora Reprodução digital / Disney e 20th Century Studios | Portal EdiCase

Após sofrer um duro golpe com as ações da RDA e a morte de seu primogênito, Jake Sully e Neytiri se veem obrigados a reagir diante de um novo perigo que surge em Pandora. A paz entre os povos é ameaçada pela aparição de um clã extremamente hostil: o Povo das Cinzas, um grupo de Na’vi dominado pela fúria, pela ambição e pelo domínio das chamas, liderado pelo temido Varang. A força desse exército e sua devoção inabalável representam um risco real para o futuro do planeta.

Enquanto tentam lidar com o luto e proteger sua família, Jake e Neytiri são lançados em um conflito ainda mais intenso, que envolve territórios desconhecidos, disputas violentas e alianças frágeis. Diante de um inimigo movido pelo poder e pela destruição, o destino de Pandora volta a ficar por um fio, exigindo sacrifícios e coragem como nunca antes.

5. Anaconda (25/12)

Em “Anaconda”, um grupo de amigos vê um antigo sonho de cinema virar um pesadelo ao encarar uma criatura mortal na Amazônia Reprodução digital / SONY PICTURES | Portal EdiCase

No filme, um grupo de amigos que atravessa uma fase de insatisfação pessoal decide resgatar um sonho antigo: refazer o filme que marcou a juventude deles. Para isso, eles seguem até a Amazônia acompanhados de uma equipe de gravação, dispostos a transformar nostalgia em um novo projeto cinematográfico. A viagem, que começa com entusiasmo e espírito de aventura, rapidamente foge do controle quando a natureza passa a impor seus próprios desafios.