Cardápio da semana: 7 receitas saudáveis para um almoço leve e cheio de sabor 

Encontrar opções que sejam ao mesmo tempo nutritivas, saborosas e práticas pode transformar a rotina na cozinha — e mostrar que comer bem não precisa ser complicado. Com alguns ingredientes frescos, combinações inteligentes e preparos simples, é possível criar pratos leves que saciam, trazem energia e ainda deixam o almoço mais colorido e prazeroso. A seguir, veja 7 sugestões pensadas para quem busca equilíbrio sem abrir mão do sabor.
Almôndegas de frango ao molho de iogurte
Ingredientes
Almôndegas
- 500 g de peito de frango moído
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de cebola picada
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite
Molho de iogurte
- 1 xícara de chá de iogurte natural
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 xícara de chá de água quente
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Almôndegas
Em uma tigela, coloque o frango moído, o ovo, a aveia em flocos finos, o alho, a cebola, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa homogênea. Modele bolinhas do mesmo tamanho para garantir um cozimento uniforme. Aqueça uma frigideira grande com azeite em fogo médio. Coloque as almôndegas e cozinhe todos os lados até ficarem bem douradas por fora. Reserve-as na própria frigideira.
Molho de iogurte
Em uma tigela, misture o iogurte natural, o suco de limão, o alho, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente a água quente e mexa até formar um molho liso. Despeje o molho sobre as almôndegas na frigideira. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 8 a 10 minutos, mexendo delicadamente ocasionalmente, até o molho reduzir levemente e as almôndegas ficarem cozidas por dentro. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
Creme de mandioquinha
Ingredientes
- 500 g de mandioquinha
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 4 xícaras de chá de água quente
- 1 xícara de chá de leite vegetal
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Descasque a mandioquinha e corte em pedaços médios. Aqueça uma panela grande com azeite em fogo médio. Coloque a cebola e o alho e refogue até dourarem levemente. Acrescente a mandioquinha e misture bem com o refogado. Coloque a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino, e deixe cozinhar em fogo médio até a mandioquinha ficar bem macia. Desligue o fogo, transfira para um liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, adicione o leite vegetal e cozinhe em fogo baixo por mais 3 a 5 minutos, mexendo sempre, até ficar cremoso. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino e finalize com a salsinha picada. Sirva em seguida.
Peito de frango grelhado com molho de limão
Ingredientes
Frango
- 2 peitos de frango
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
- 1/2 xícara de chá de creme de ricota
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 3 colheres de sopa de água quente
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Frango
Em uma tigela, coloque os peitos de frango e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Misture bem para envolver todo o frango no tempero. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio. Coloque os peitos de frango e grelhe por 4 a 6 minutos de cada lado, até ficarem dourados e cozidos por dentro. Retire do fogo e reserve.
Molho
Em uma tigela, coloque o creme de ricota, o suco de limão, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente a água quente e misture até formar um molho leve. Sirva em seguida com o frango.
Abobrinha recheada com quinoa e legumes
Ingredientes
- 2 abobrinhas
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água quente
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de cebola picada
- 1 tomate picado
- 1 pimentão verde picado
- 1 pimentão vermelho picado
- 6 tomates-cereja amarelos picados
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Suco de 1 limão
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Lave as abobrinhas, corte-as ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa com uma colher, formando cavidades para o recheio. Reserve a polpa retirada. Coloque as abobrinhas em uma assadeira, pincele levemente com o azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos. Reserve.
Em uma panela, coloque a quinoa e a água quente, leve ao fogo médio e cozinhe até os grãos ficarem macios e a água secar. Reserve. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio. Coloque a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a polpa da abobrinha, o tomate, os pimentões e misture bem. Junte a quinoa cozida, os tomates-cereja, a salsinha, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até tudo ficar bem incorporado e desligue o fogo.
Retire as abobrinhas do forno e distribua o recheio dentro de cada cavidade, apertando levemente com uma colher. Volte ao forno preaquecido a 180 °C por mais 10 a 12 minutos, apenas para aquecer e integrar os sabores. Sirva em seguida.
Salada morna de abóbora e grão-de-bico
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abóbora cortada em cubos
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cúrcuma
- Suco de 1 limão
- 1 xícara de chá de mix de folhas verdes picadas
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque a cebola e o alho e refogue até dourarem levemente. Acrescente a abóbora, a páprica doce, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar em fogo médio, mexendo ocasionalmente, até a abóbora ficar macia, mas ainda firme. Coloque o grão-de-bico e mexa para envolver nos temperos. Cozinhe por mais 3 a 4 minutos em fogo baixo para aquecer o grão-de-bico e integrar os sabores. Desligue o fogo, transfira para uma tigela e adicione o mix de folhas verdes e regue com o suco de limão. Acrescente a salsinha e misture delicadamente. Sirva em seguida.
Tilápia grelhada com legumes
Ingredientes
- 2 filés de tilápia
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de dill fresco picado
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras
- 1 pimentão verde sem sementes e cortado em tiras
- 2 tomates cortados em fatias grossas
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque os filés de tilápia e tempere com suco de limão, alho, dill, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente para envolver os filés no tempero. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio. Coloque os filés e deixe grelhar por 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados e cozidos por dentro. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira acrescente o pimentão amarelo, o pimentão verde, o tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Salteie por cerca de 5 a 6 minutos, até os legumes ficarem macios, porém ainda levemente crocantes. Sirva o peixe grelhado acompanhado dos legumes salteados.
Omelete de brócolis e cenoura
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 xícara de chá de brócolis picado
- 1 cenoura ralada
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque a cebola e o alho e refogue até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e o brócolis e cozinhe por alguns minutos em fogo médio, até começarem a amolecer. Coloque o tomate picado. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture bem. Em uma tigela, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino até ficarem homogêneos. Acrescente a salsinha picada aos legumes da frigideira e misture. Reduza para fogo baixo e despeje os ovos batidos sobre os legumes. Tampe a frigideira e cozinhe por 5 a 7 minutos, até a omelete firmar completamente. Sirva em seguida.