Café da manhã de domingo: 3 receitas deliciosas e fáceis de preparar

Croque monsieur Mironov Vladimir / Shutterstock | Portal EdiCase

Nada combina mais com o domingo do que um café da manhã caprichado — melhor ainda quando ele é fácil de preparar. Afinal, além de deixar a mesa bonita, o ideal é ter tempo de sobra para curtir as primeiras horas do dia, apreciar a companhia da família e transformar a manhã em um verdadeiro ritual de aconchego.

Pensando nisso, selecionamos 3 receitas irresistíveis para você incluir no seu cardápio de domingo. Confira!

Croque monsieur

Ingredientes

Molho bechamel

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

Sal, noz-moscada ralada e pimenta-do-reino moída a gosto

Sanduíche

4 fatias de pão de forma (de preferência mais grossas)

2 fatias de presunto

4 fatias de queijo

Queijo ralado para gratinar

Manteiga para dourar

Modo de preparo

Molho bechamel

Em uma panela, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo bem por 1 minuto.

Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Reserve.

Sanduíche

Passe uma camada fina de bechamel em duas fatias de pão. Adicione o queijo e o presunto. Feche com as outras fatias. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e doure os dois lados do sanduíche até começar a derreter o queijo interno. Após, coloque os sanduíches em uma assadeira e cubra com uma camada de molho bechamel e queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca doce de cenoura Arina P Habich / Shutterstock | Portal EdiCase

Panqueca doce de cenoura

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de leite

1 cenoura descascada e picada

descascada e picada 3/4 de xícara de chá de açúcar

2 colheres de chá de fermento químico em pó

3 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de vinagre de maçã

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo e a cenoura e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione a mistura do liquidificador e o vinagre e mexa até obter uma massa uniforme. Reserve.

Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Bolo de laranja e erva-cidreira

Ingredientes

Bolo

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

Suco de 2 laranjas

Raspas de 1 laranja

1 xícara de chá de erva-cidreira fresca

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Calda

Suco de 1 laranja

3 colheres de sopa de açúcar

Folhas extras de erva-cidreira para decorar

Modo de preparo

Bolo

Em um liquidificador, bata os ovos com o óleo, o suco de laranja e a erva-cidreira até triturar bem as folhas. Reserve. Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o açúcar. Acrescente a mistura reservada e as raspas de laranja e, com um fouet, bata até obter uma massa homogênea.

Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma redonda com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Calda