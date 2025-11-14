Cachos definidos: 5 dicas para realçar a curvatura do cabelo

Os cachos naturais exigem atenção e uma finalização adequada para realçar toda a sua beleza Look Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

O uso do cabelo em sua textura natural tem ganhado força, se tornando símbolo de autenticidade e liberdade. O movimento vem conquistando cada vez mais adeptas que desejam valorizar a beleza real dos fios. Nesse processo, o cuidado continua sendo indispensável. Assim como quem busca um visual liso aposta na chapinha ou escova para um acabamento impecável, as madeixas com curvatura também pedem atenção e uma finalização adequada.

Para alcançar esse resultado, é importante entender as necessidades específicas de cada tipo de fio. No caso das crespas, cacheadas e onduladas, alguns fatores, como o uso excessivo de ferramentas térmicas sem proteção eficaz, podem contribuir para a perda da definição ou até mesmo o aumento da porosidade, exigindo o uso de produtos adequados e ajustes na rotina de cuidados.

Pensando nisso, a cabeleireira e educadora da Keune Haircosmetics, Tati Sabino, separou dicas práticas para quem quer recuperar a saúde e devolver a curvatura dos sonhos aos fios. Confira!

1. Escolha certa dos produtos

Segundo a cabeleireira, escolher produtos nutritivos é essencial para reconstruir o equilíbrio dos fios. Linhas desenvolvidas especialmente para cabelos cacheados costumam ser mais ricas em óleos e manteigas.

“Para saber se uma linha capilar é nutritiva basta você consultar a composição dela e identificar se ela possui óleos e manteigas na sua lista de ativos. Esses são os ingredientes mais importantes e os maiores aliados das cacheadas”, explica Tati Sabino. A profissional também reforça a importância de optar por shampoos mais suaves para uma limpeza menos agressiva aos fios.

2. Desenhando os cachos com técnica e estratégia

Durante o processo de cuidado das curvaturas, a finalização é uma etapa essencial para a definição e valorização dos cachos. Nesse sentido, produtos como leave-ins de alta definição combinados com gel ou mousse ajudam a desenhar a curvatura dos fios e prolongar o day after.

Outra dica da profissional é investir em uma finalização mais estruturada, como a fitagem, aliada para potencializar a definição, fazendo com que os cachos permaneçam no lugar por mais tempo, com movimento e naturalidade. “O ponto-chave é garantir uma base bem hidratada e dedicar atenção em cada mecha, respeitando o movimento natural dos fios”, comenta.

Desde que usados de maneira estratégica, o secador e o difusor não são inimigos dos cachos Zaruna / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Ferramentas térmicas: vilãs ou aliadas?

Secador e difusor não precisam ser vistos como inimigos dos cachos — desde que usados de maneira estratégica e com os devidos cuidados. O uso de um bom protetor térmico, por exemplo, é indispensável para criar uma barreira protetora no cabelo, impedindo a perda de água (hidratação) e evitando danos à estrutura capilar pela alta temperatura.

Além disso, para quem não quer sair com o cabelo molhado, deve-se optar pelo uso dessas ferramentas de calor em temperaturas mais baixas, sempre mantendo o aparelho a uma distância segura dos fios.

4. Use acessórios a favor dos cachos

A preservação dos cachos também depende de cuidados durante o período de descanso e do uso de acessórios. O atrito com a fronha comum pode desmanchar ondas inteiras. É por isso que o uso de toucas e fronhas de cetim ou seda é uma dica valiosa, principalmente por minimizar a formação de frizz.

Tati Sabino comenta sobre outra estratégia eficaz: o coque “abacaxi” frouxo com elástico revestido de cetim, uma solução prática para manter a forma dos cachos durante a noite, sem que eles se embaracem ou percam a definição.

5. Hábitos que sabotam a definição dos cachos

Além dos cuidados, a especialista alerta sobre os hábitos que comprometem a saúde dos cachos. Dormir com o cabelo molhado, por exemplo, contribui para que os fios fiquem mais frágeis e propensos à quebra. No mesmo sentido, prender o cabelo muito forte, cria tensão excessiva, contribuindo para a quebra e aumento do frizz.

O uso excessivo de finalizadores no cabelo seco também deve ser evitado, uma vez que utilizar o produto em excesso compromete sua textura natural, deixando o cabelo mais ressecado.

Vale lembrar também que o frizz é algo comum e natural nos cabelos cacheados. Apostar em finalizadores que ajudam a controlar os fios pode ser útil, mas aprender a fazer as pazes com esse aspecto é fundamental.