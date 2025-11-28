Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

Passatempos como caça-palavras e sudoku auxiliam na capacidade de memorização radoszki / Shutterstock | Portal EdiCase

Os jogos, antes vistos apenas como fonte de entretenimento, hoje são reconhecidos como importantes aliados do bem-estar mental e cognitivo. Caça-palavras e sudoku, por exemplo, exercem funções que vão muito além da diversão: estimulam áreas específicas do cérebro, fortalecem habilidades intelectuais e contribuem para a manutenção da saúde neurológica ao longo da vida. Essa combinação de estímulo, foco e desafio faz com que os jogos atuem como verdadeiros exercícios para a mente.

“Eles [caça-palavras e sudoku] auxiliam na capacidade de memorização e no aumento do vocabulário, além de promoverem atividades neurais como as sinapses, que são conexões cerebrais que estimulam a memória”, explica Miria Ribeiro, psicóloga, escritora e palestrante.

Além dos ganhos cognitivos, os jogos desempenham um papel relevante na saúde emocional. Atividades lúdicas reduzem o estresse, aliviam a ansiedade, estimulam o relaxamento e promovem a sensação de prazer por meio da liberação de dopamina, neurotransmissor associado à motivação.

Prevenção de doenças neurodegenerativas

Entre as vantagens oferecidas por jogos como caça-palavras e sudoku, a prevenção de diferentes condições neurológicas é considerada uma das mais importantes. A estimulação cognitiva regular mantém o cérebro ativo e funcional, retardando o declínio natural da idade e criando uma espécie de “reserva cognitiva”, que ajuda a proteger o sistema nervoso.

Conforme explica Roberto Debski, psicólogo, médico clínico geral e especialista em Homeopatia e Medicina Integrativa, diversos estudos apontam que pessoas que utilizam esses dois passatempos com uma certa frequência têm uma proteção maior contra demência senil e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer.

Objetivos dos jogos

Criada pelo arquiteto norte-americano Howard Garns, em 1979, a atual versão do sudoku é um jogo de raciocínio e lógica em que o indivíduo precisa completar os quadrados disponíveis utilizando números de 1 a 9. Durante o desafio, contudo, não é possível inserir números repetidos nas linhas horizontais e verticais, bem como nos quadrados delimitados por linhas em negrito.

Por sua vez, a atual versão do caça-palavras, que tem sua criação atribuída a diferentes pessoas e datas, é um jogo que consiste na disposição aleatória de letras dentro de um quadrado ou retângulo. O objetivo é que, em meio ao montante de letras, a pessoa encontre e circule as palavras listadas.

O caça-palavras e o sudoku podem ser praticados por pessoas de diferentes faixas etárias New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

Idades recomendadas

O caça-palavras e o sudoku podem ser praticados por pessoas de diferentes faixas etárias, desde a infância até a terceira idade, tornando-se opções versáteis para estimular o raciocínio e promover momentos de lazer. No entanto, conforme alerta o especialista Roberto Debski, é importante que o nível dos desafios esteja adequado à idade e às habilidades de cada usuário. Dessa forma, as atividades permanecem seguras, acessíveis e realmente benéficas para o desenvolvimento cognitivo em qualquer fase da vida.

Além disso, no caso das crianças, Miria Ribeiro comenta que o mais recomendado é que elas comecem a utilizar o caça-palavras e o sudoku a partir dos seis anos ou quando o processo de alfabetização for concluído. Afinal, é somente nesses períodos que conseguirão assimilar corretamente as atividades, compreender as instruções e aproveitar os benefícios cognitivos que esses exercícios proporcionam.

Tudo é uma questão de equilíbrio

Assim como em outros exercícios, sejam eles físicos ou mentais, as práticas do caça-palavras e sudoku precisam de limites. “Podemos exercer esses passatempos por um período recomendado de uma a duas horas diárias. Depois desse tempo, o corpo pede movimento. É preciso levantar-se, cuidar da hidratação etc.”, esclarece Roberto Debski.

Dicas na hora de fazer caça-palavras

De acordo com Roberto Debski, é preciso que os usuários fiquem atentos a algumas dicas na hora de fazer os passatempos. São elas:

Estabelecer um horário fixo para a prática das atividades;

Hidratar-se e descansar durante a prática das atividades;

Realizar as atividades em um ambiente com boa iluminação;

Procurar sempre melhorar, com desafios que demandem níveis progressivos de resolução.