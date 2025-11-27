Bolo de Natal: 3 receitas caseiras deliciosas

Bolo de Natal com frutas Anna Shepulova / Shutterstock | Portal EdiCase

Os bolos se destacam pela variedade de sabores e pela facilidade de agradar a diferentes paladares, sendo uma escolha certeira para diferentes momentos. No Natal, eles ganham ainda mais charme ao receber ingredientes típicos da data, transformando-se em opções irresistíveis para a sobremesa. Além de saborosos, esses preparos ajudam a compor a decoração da mesa, trazendo beleza e um toque especial às celebrações de fim de ano.

A seguir, aprenda a preparar 3 receitas deliciosas de bolo de Natal!

Bolo de Natal com frutas

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de frutas cristalizadas

1 xícara de chá de uva-passa

1 xícara de chá de ameixa seca picada

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de açúcar

3 ovos

1 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

1/2 colher de chá de cravo-da-índia em pó

1 pitada de sal

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de leite

Raspas de 1 laranja

1/4 de xícara de chá de mel

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Nozes, cerejas, ramos de alecrim e açúcar de confeiteiro para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as frutas cristalizadas, a uva-passa e a ameixa seca. Misture bem e reserve. Em uma tigela grande, bata a manteiga com o açúcar mascavo e o açúcar até formar um creme claro e fofo. Acrescente os ovos um a um, batendo bem após cada adição para integrar completamente. Adicione a essência de baunilha, o mel e as raspas de laranja, misturando até ficar homogêneo.

Em outro recipiente, peneire a farinha de trigo, a canela, a noz-moscada, o cravo-da-índia, o fermento e o sal. Incorpore os ingredientes secos à mistura da massa, alternando com o leite, mexendo delicadamente até obter uma massa espessa e uniforme.

Acrescente as frutas reservadas à massa e misture delicadamente com uma espátula, apenas para distribuir bem. Despeje a massa em uma forma para bolo inglês untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, nivelando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 45 a 55 minutos, ou até que, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo.

Retire do forno, deixe esfriar por cerca de 15 minutos e desenforme com cuidado. Aguarde esfriar completamente antes de decorar. Para finalizar, decore com as nozes, as cerejas e os ramos de alecrim. Polvilhe o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

Bolo natalino com nozes e amêndoas

Bolo natalino com nozes e amêndoas

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 xícara de chá de leite

2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Raspas de 1 laranja

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas

1/2 xícara de chá de uva-passa

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1/2 xícara de chá de nozes inteiras

1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas

1/4 xícara de chá de castanha-do-pará picada

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro e volumoso. Acrescente a manteiga derretida, a baunilha e o leite, misturando bem. Adicione a farinha de trigo peneirada e misture até a massa ficar homogênea. Coloque as raspas de laranja, as nozes picadas, as amêndoas e a uva-passa. Misture suavemente. Finalize adicionando o fermento e misturando delicadamente.

Unte com manteiga uma forma redonda com buraco no meio e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e distribua por cima nozes inteiras, as amêndoas e a castanha-de-caju. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por cerca de 40-45 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Deixe amornar antes de desenformar. Com o bolo já frio, polvilhe açúcar de confeiteiro. Se quiser deixar mais festivo, adicione um laço decorativo. Sirva em seguida.

Bolo de Natal de nozes com doce de leite

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de nozes picadas

picadas 1 xícara de chá de açúcar

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

2 xícaras de chá de doce de leite cremoso

1/2 xícara de chá de creme de leite

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Decoração

1/2 xícara de chá de nozes inteiras

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, coloque os ovos e o açúcar e bata bem até obter uma mistura clara e fofa. Acrescente o óleo, o leite, a essência de baunilha e o sal, misturando até ficar homogêneo. Adicione aos poucos a farinha de trigo, mexendo bem até formar uma massa lisa. Incorpore as nozes picadas à massa e misture delicadamente. Por último, acrescente o fermento e mexa suavemente apenas para integrar.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, nivelando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire o bolo do forno e reserve.

Montagem