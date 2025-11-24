Bacalhau de forno: 3 receitas surpreendentes para o jantar

Bacalhau ao forno com molho de tomate OlgaBombologna / Shutterstock | Portal EdiCase

O bacalhau costuma marcar presença em mesas familiares e datas especiais, carregando uma tradição que atravessa continentes e se adapta ao gosto de diferentes culturas. Quando preparado no forno, ele se renova e o prato ganha ainda mais personalidade, reunindo textura macia, aromas intensos e combinações que valorizam ingredientes simples do dia a dia.

A seguir, confira 3 receitas surpreendentes de bacalhau de forno para o jantar!

Bacalhau ao forno com molho de tomate

Ingredientes

700 g de lombo de bacalhau dessalgado

2 cebolas cortadas em rodelas

1 cenoura ralada

ralada 3 dentes de alho picados

400 g de tomate pelado picado

3 colheres de sopa de extrato de tomate

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 folha de louro

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de açúcar

1 colher de sopa de salsinha picada

Ramos de tomilho fresco para finalizar

Azeite para untar

Modo de preparo

Aqueça duas colheres de sopa de azeite em uma panela larga em fogo médio. Adicione as cebolas em rodelas e refogue até ficarem macias e levemente douradas. Acrescente a cenoura, o alho e misture por dois minutos para liberar o aroma. Junte o tomate pelado, o extrato de tomate, a páprica, o açúcar, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Cozinhe o molho em fogo médio por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até engrossar levemente.

Unte um refratário com o azeite restante e coloque os lombos de bacalhau no centro, mantendo-os inteiros. Despeje o molho de tomate sobre o bacalhau, espalhando de forma uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, até que o bacalhau fique macio e o molho reduza ligeiramente, criando uma camada espessa ao redor do peixe. Retire do forno, finalize com salsinha picada e ramos de tomilho fresco e sirva ainda quente.

Bacalhau de forno com ovo e azeitona Hans Geel / Shutterstock | Portal EdiCase

Bacalhau de forno com ovo e azeitona

Ingredientes

700 g de bacalhau dessalgado

600 g de batata cortada em rodelas médias

3 cebolas cortadas em rodelas

Água para cozinhar

3 dentes de alho fatiados

4 ovos cozidos cortados em rodelas grossas

cozidos cortados em rodelas grossas 12 azeitonas pretas inteiras

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de folhas frescas de orégano

Modo de preparo

Coloque o bacalhau dessalgado em uma panela grande, cubra com água fria e leve ao fogo médio até começar a ferver; desligue, tampe e deixe descansar por dez minutos. Escorra e desfie em lascas grandes, sem desmanchar. Em outra panela em fogo médio, cozinhe as batatas em água com o sal até ficarem macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve.

Aqueça três colheres de sopa de azeite em uma frigideira larga em fogo médio e coloque todas as rodelas de cebola. Refogue lentamente até ficarem douradas, macias e levemente caramelizadas. Acrescente o alho e mexa por um minuto, tomando cuidado para não queimar.

Em um refratário oval, faça uma camada de batata no fundo e distribua metade da cebola dourada por cima. Acrescente o bacalhau com cuidado, espalhando as lascas de forma uniforme. Cubra o topo com o restante da cebola. Disponha as azeitonas inteiras entre a cebola e finalize colocando as rodelas de ovo cozido organizadas sobre o prato. Regue com o azeite restante, tempere com pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire e sirva imediatamente, com as folhas frescas de orégano.

Bacalhau ao forno com crosta crocante e ervas

Ingredientes

700 g de bacalhau dessalgado em lombos

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de farinha panko

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 colher de chá de alho picado

1 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Raspas de 1 limão

Modo de preparo