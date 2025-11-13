Anjo da guarda de Sagitário: descubra o protetor espiritual do signo

O anjo da guarda de Sagitário oferece sabedoria nas jornadas além dos horizontes Jackie Niam / Shutterstock | Portal EdiCase

O anjo da guarda é uma figura presente em diversas tradições espirituais e religiosas, simbolizando proteção, cuidado e um caminho divino. Para muitos, ele é visto como um guardião pessoal, designado para acompanhar cada indivíduo ao longo da vida, ajudando a enfrentar desafios e a tomar decisões.

A crença nesses seres não apenas traz conforto, mas também fortalece a conexão com a espiritualidade, proporcionando esperança em momentos difíceis e reforçando a ideia de que ninguém está sozinho em sua jornada.

Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Saquiel é o anjo inspirador de Sagitário, sempre trazendo consigo a energia de aventura, de expansão de consciência e de orientação espiritual. Ele oferece sabedoria nas jornadas além dos horizontes, sendo crucial para os sagitarianos que buscam inspiração e expansão em suas vidas. É um grande aliado nas buscas espirituais, proporcionando um caminho iluminado para o crescimento pessoal.

O incenso de sândalo é um estimulante espiritual para Sagitário New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

Dicas para conexão com o anjo de Sagitário

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Saquiel, anjo guardião dos nativos de Sagitário. Confira!