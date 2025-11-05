Almoço saudável: 5 pratos leves e práticos para o dia a dia 

Salada de quinoa, grão-de-bico e vegetais Anna Shepulova / Shutterstock | Portal EdiCase

Manter uma alimentação equilibrada durante a correria do dia a dia pode ser mais simples do que parece. Com ingredientes frescos e combinações inteligentes, é possível preparar refeições nutritivas, saborosas e que trazem leveza ao paladar. Pensando nisso, reunimos 5 receitas de pratos que unem praticidade e equilíbrio, perfeitas para quem busca cuidar do corpo sem abrir mão do prazer de comer bem no almoço. Confira!

Salada de quinoa, grão-de-bico e vegetais

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 batata-doce laranja cortada em cubos

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 abacate fatiado

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de páprica defumada

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Gergelim preto e branco para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 12 a 15 minutos, até os grãos ficarem macios e a água secar. Reserve para esfriar. Coloque os cubos de batata-doce laranja em uma assadeira, regue com metade do azeite, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Misture bem e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, mexendo na metade do tempo, até dourar. Reserve.

Aqueça uma frigideira em fogo médio e adicione o restante do azeite. Coloque o grão-de-bico e refogue por 5 a 7 minutos, mexendo ocasionalmente, até ficar levemente crocante. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em um prato, faça uma camada com as folhas de espinafre. Acrescente a quinoa, a batata-doce laranja, o grão-de-bico, o tomate-cereja e o abacate. Regue com o suco de limão, salpique gergelim e ajuste o sal e a pimenta-do-reino se necessário. Sirva em seguida.

Arroz integral com legumes e tofu grelhado

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho amassado

1/2 cebola picada

1 cenoura cortada em cubos

1/2 abobrinha cortada em cubos

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1 xícara de chá de brócolis cortado em floretes

200 g de tofu firme cortado em cubos

firme cortado em cubos Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Água quente

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem dourados. Adicione o arroz integral e misture por 1 minuto. Acrescente a água quente até cobrir o arroz e uma pitada de sal. Tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo por cerca de 35 a 40 minutos, até os grãos ficarem macios e a água secar. Reserve.

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a cenoura e o brócolis e cozinhe por 3 a 4 minutos. Acrescente a abobrinha e a ervilha e deixe por mais 2 minutos. Escorra e reserve. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o restante do azeite em fogo médio. Coloque os cubos de tofu e grelhe por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até dourarem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Reserve. Em uma tigela grande, misture o arroz integral cozido com os legumes. Coloque o tofu grelhado por cima e sirva em seguida com a salsinha.

Quibe de abóbora com lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada

cozida e amassada 1 xícara de chá de trigo para quibe hidratado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de salsinha e hortelã picadas

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica doce

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a abóbora, a lentilha, o trigo para quibe, a cebola, o alho, a salsinha e a hortelã. Tempere com cominho, páprica, sal e pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa homogênea. Transfira a massa para a assadeira untada com azeite e nivele com uma colher, pressionando levemente. Regue com um fio de azeite por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.

Peito de frango grelhado com salada de rúcula, abóbora e queijo

Ingredientes

2 peitos de frango

1 dente de alho amassado

Suco de 1/2 limão

2 xícaras de chá de abóbora cortada em cubos

2 xícaras de chá de folhas de rúcula

1/2 xícara de chá de queijo branco cortado em cubos

1 colher de chá de mel

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o peito de frango com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Coloque os cubos de abóbora em uma assadeira, regue com azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até dourar e ficar macia. Reserve para esfriar.

Aqueça uma frigideira em fogo médio com um pouco de azeite. Coloque o peito de frango e grelhe por cerca de 5 a 7 minutos de cada lado, até dourar e estar bem cozido por dentro. Retire do fogo e fatie. Em um prato, distribua as folhas de rúcula, os cubos de abóbora e o queijo. Coloque o frango grelhado ao lado. Regue com um fio de azeite e o mel. Sirva em seguida.

Creme de alho-poró com couve-flor

Ingredientes

1 couve-flor cortada em floretes

2 talos de alho-poró fatiados

fatiados 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes caseiro

150 ml de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Cebolinha fatiada para finalizar

Modo de preparo