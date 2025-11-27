Almoço saudável: 4 receitas com agrião para fortalecer a imunidade

Salada de agrião com beterraba e sementes de girassol Charlotte Lake / Shutterstock | Portal EdiCase

O agrião é uma das folhas mais nutritivas e funcionais da cozinha, rico em vitaminas C e A, minerais e antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e aumentar a vitalidade do corpo. Versátil e de sabor marcante, ele combina com pratos quentes e frios, trazendo cor e frescor para as refeições. Tudo isso de forma prática para facilitar o dia a dia.

A seguir, confira 4 receitas saudáveis que destacam todo o potencial do agrião para você incluir no seu cardápio!

Salada de agrião com beterraba e sementes de girassol

Ingredientes

1 maço de agrião

1 beterraba descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 2 colheres de sopa de sementes de girassol

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de vinagre balsâmico

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem o agrião e seque delicadamente. Coloque-os em um prato e reserve. Em uma panela de pressão, cozinhe os cubos de beterraba com água e sal, em fogo médio, por 6 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair, escorra e distribua os cubos de beterraba por cima das folhas de agrião. Salpique com sementes de girassol e tempere com azeite de oliva, vinagre balsâmico e sal. Sirva em seguida.

Arroz com agrião e queijo cottage

Ingredientes

1 colher de sopa de cebola descascada e picada

1 xícara de chá de agrião picado

2 colheres de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de arroz integral

3 xícaras de chá de caldo de legumes

100 g de queijo cottage

cottage Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure levemente a cebola. Adicione o arroz integral e mexa até começar a brilhar. Acrescente o caldo de legumes e o sal e cozinhe até secar e o arroz ficar macio. Quando o arroz estiver quase al dente, junte o agrião, misture delicadamente e cozinhe até as folhas murcharem. Finalize com o queijo cottage. Sirva em seguida.

Creme de agrião Hans Geel / Shutterstock | Portal EdiCase

Creme de agrião

Ingredientes

1 maço agrião

2 batatas descascadas e picadas

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

3 xícaras de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de iogurte natural

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fatia de pão integral torrado

1 rodela de queijo de cabra

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione as batatas e o caldo de legumes e cozinhe até ficarem macias. Acrescente o agrião e cozinhe até as folhas murcharem. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um creme homogêneo e retorne a panela. Junte o iogurte natural e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva acompanhado com a torrada e o queijo.

Omelete com agrião e cogumelo

Ingredientes

2 ovos

1 punhado de agrião picado

1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

fatiado 1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo