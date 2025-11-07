7 dicas para cuidar da pele antes e após procedimentos estéticos

Saber como agir no pós-procedimento faz toda a diferença para garantir resultados seguros e duradouros Prostock-studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Os meses de primavera e verão marcam um aumento na busca por procedimentos estéticos que realçam a aparência e elevam a autoestima. No entanto, a combinação entre sol forte, calor e pele sensível requer medidas específicas para evitar manchas, descamações e irritações. Saber como agir no pós-procedimento faz toda a diferença para garantir resultados seguros e duradouros.

“Qualquer procedimento estético exige cuidados redobrados com proteção solar durante o período de recuperação — especialmente no verão, quando a radiação é ainda mais intensa”, aconselha a professora Alice Rosa, do curso de Biomedicina da UniSociesc.

Nesse sentido, confira abaixo 7 orientações práticas da professora para quem deseja investir em estética, aproveitar o calor com segurança e cuidar da pele!

1. Reforce o uso de protetor solar diariamente

Esta é, sem dúvida, a dica mais importante. Depois de qualquer procedimento estético, a pele fica mais sensível e vulnerável à ação do sol. O uso incorreto — ou a ausência — do protetor solar é a principal causa da hiperpigmentação pós-inflamatória, que provoca o aparecimento de manchas escuras.

Para evitar esse problema, é essencial optar por um protetor de amplo espectro, que ofereça proteção contra os raios UVA e UVB, com FPS acima de 30. “A aplicação deve ser generosa e realizada a cada duas ou três horas, especialmente após transpiração excessiva ou contato com a água. Esse cuidado simples é fundamental para preservar os resultados do procedimento e manter a pele saudável”, orienta Alice Rosa.

2. Evite a exposição solar direta, principalmente em horários de calor intenso

Além do protetor solar, é crucial evitar a exposição direta ao sol, principalmente nos horários de pico (entre 10h e 16h). Para quem faz procedimentos que causam lesão na camada superficial da pele, como peelings mais profundos, alguns lasers ou microagulhamento, a agressão do sol pode ser muito prejudicial, prolongando o tempo de recuperação e aumentando o risco de complicações. Use chapéus de abas largas, óculos de sol e busque a sombra.

3. Mantenha a pele hidratada, por dentro e por fora

A hidratação é essencial para a recuperação da barreira cutânea após qualquer intervenção. “No verão, a pele sofre mais desidratação, o que pode comprometer o resultado do procedimento. Por isso, a orientação é sempre beber bastante água para auxiliar a cicatrização de dentro para fora”, indica a professora.

Usar cremes e loções hidratantes suaves, optando, de preferência, pelos produtos que foram indicados pelo profissional, também é fundamental para intensificar o cuidado.

4. Siga à risca as orientações de cuidados pós-procedimento

Cada tratamento tem um protocolo de recuperação específico. Para botox e preenchimentos, por exemplo, o cuidado é mais localizado e a recuperação é mais rápida. Para procedimentos que afetam uma área maior da pele, a recuperação pode levar até 15 dias, dependendo da intensidade.

O profissional indicará produtos específicos (cicatrizantes, calmantes) e restrições (maquiagem, exercícios, calor). O fundamental é seguir com disciplina todas as recomendações para evitar danos como irritações, inflamações e resultados insatisfatórios.

É preciso se atentar aos sinais de alerta na pele, visto que intercorrências são mais fáceis de resolver quando identificadas precocemente

5. Esteja atento aos sinais de alerta na sua pele

Embora raras em procedimentos bem executados, reações adversas podem ocorrer. Fique atento a vermelhidão excessiva, inchaço que não regride, dor intensa, pus, febre ou qualquer alteração na cor da pele (manchas escuras ou claras).

Caso perceba qualquer reação incomum ou persistente, procure imediatamente o profissional que realizou o procedimento ou um dermatologista. “Intercorrências são mais fáceis de resolver quando identificadas precocemente”, adverte Alice Rosa.

6. Certifique-se da qualificação do profissional e da clínica

Em meio ao aumento da procura por tratamentos estéticos, infelizmente, cresce também a oferta desses serviços por pessoas que não estão capacitadas para realizá-los. Buscar um profissional qualificado é a principal forma de garantir que o procedimento seja executado com técnicas corretas e produtos adequados.

“Verifique se o profissional tem registro ativo no conselho de sua classe (como CRM, CRO ou CRBM) e se o estabelecimento possui alvará da vigilância sanitária visível. Desconfie de preços excessivamente baixos e agende uma avaliação prévia para conhecer o ambiente e o profissional”, aconselha a professora. A segurança deve vir sempre em primeiro lugar.

7. Evite procedimentos mais agressivos no verão

Procedimentos que causam lesão na superfície da pele, como peelings químicos, tratamentos a laser e luz pulsada, devem ser evitados no verão. “Estes métodos agridem a camada externa da pele, que fica extremamente vulnerável ao sol. O ideal é realizá-los no outono ou inverno”, orienta Alice Rosa. No calor, prefira opções menos invasivas.

Beleza com segurança

Os procedimentos estéticos não invasivos podem, sim, ser grandes aliados de quem quer se sentir bem consigo mesmo no verão. No entanto, segundo a professora, o segredo está no equilíbrio entre estética e saúde.

“Não se trata apenas de aparência, mas de autocuidado. Fazer um procedimento estético é uma decisão que envolve a saúde da pele e do corpo. Quando feito com responsabilidade, ele pode trazer excelentes resultados — tanto físicos quanto emocionais”, comenta Alice Rosa.

Em resumo, para quem já entrou no clima do “projeto verão”, a regra é clara: cuidar da pele é tão importante quanto cuidar da forma. E, antes de qualquer tratamento, buscar orientação profissional é o primeiro passo para garantir que o brilho do verão venha acompanhado de segurança e bem-estar.