5 tipos de maçã e como usá-los em receitas

Cada tipo de maçã pode ser apreciado de uma maneira Alex Desanshe / Shutterstock | Portal EdiCase

A maçã é uma fruta apreciada em todo o mundo e presença constante na mesa dos brasileiros. Além de saborosa e fácil de incluir na rotina, ela é reconhecida por contribuir para uma alimentação equilibrada e saudável, favorecendo o organismo de diversas maneiras.

“A maçã é uma fruta extremamente versátil e nutritiva, que pode estar presente em todas as refeições do dia. Além de ser rica em fibras e antioxidantes, ela contribui para o bom funcionamento do intestino e ajuda no controle do colesterol e da glicemia”, explica Cláudia Mulero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, rede de restaurantes.

Com diversos tipos disponíveis, cada uma com aroma, cor e textura próprios, ela pode ser aproveitada de diversas maneiras, tornando-se uma aliada tanto do paladar quanto do bem-estar. “Cada tipo de maçã tem características únicas, sendo algumas mais adocicadas e outras mais ácidas. Isso permite explorar diferentes combinações na cozinha, seja em pratos doces, salgados ou em bebidas refrescantes”, acrescenta.

Presente do café da manhã à sobremesa, a maçã pode ser apreciada de diversas formas. A nutricionista explica os diferentes tipos da fruta e como aproveitar cada um. Confira!

1. Maçã fuji

De origem japonesa, a maçã fuji é uma das mais queridas pelos brasileiros. Possui sabor doce e levemente ácido, com polpa firme e crocante. Ideal para consumo in natura e para o preparo de saladas e sobremesas frias, como salada de frutas e tortas. A doçura equilibrada também combina bem com queijos leves e carnes brancas.

2. Maçã gala

Com coloração avermelhada e polpa macia, a maçã gala é conhecida pelo sabor suave e aroma delicado. É perfeita para sucos, compotas e sobremesas assadas, pois mantém o sabor mesmo após o cozimento. Harmoniza com canela, mel e sobremesas à base de creme.

A maçã-verde tem polpa firme e crocante, sendo a mais ácida entre as variedades Brent Hofacker / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Maçã-verde (granny smith)

A mais ácida entre as variedades, a maçã-verde, também conhecida como granny smith, tem polpa firme e crocante, ideal para receitas que pedem contraste de sabores, como saladas, chutneys (molho agridoce inspirado na gastronomia indiana) e acompanhamentos de carnes suínas.

4. Maçã argentina (red delicious)

Com formato alongado e cor intensa, a maçã argentina, também conhecida como red delicious, é uma das variedades mais bonitas visualmente. Tem sabor adocicado e textura mais macia, sendo ótima para sucos naturais e sobremesas frias. Pode ser combinada com queijos curados e sobremesas com chocolate.

5. Maçã nacional

Produzida amplamente no Brasil, a fruta tem sabor equilibrado e aroma marcante. É uma excelente opção para o dia a dia, podendo ser consumida pura, em vitaminas ou em pratos salgados, como salpicão e carnes grelhadas.