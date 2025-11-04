O bolo de liquidificador é uma ótima opção para o lanche da tarde, especialmente para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor. Além disso, com poucos ingredientes e um preparo rápido, é possível adaptar a receita para diferentes restrições alimentares, criando versões sem glúten igualmente saborosas e fofinhas, ideais para quem deseja manter uma alimentação mais leve ou tem intolerância.
A seguir, confira 4 receitas de bolo de liquidificador sem glúten para o lanche da tarde!
Bolo de maçã-verde sem glúten
Ingredientes
- 3 maçãs-verdes picadas (sem casca e sementes)
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque metade das maçãs-verdes, os ovos, o óleo de coco e o açúcar e bata até obter um creme homogêneo. Acrescente as farinhas e o sal e bata para incorporar. Transfira para um recipiente, coloque o fermento químico e o restante das maçãs e misture delicadamente.
Despeje a massa em uma forma de silicone para bolo inglês e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Finalize polvilhando com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.
Bolo de coco sem glúten
Ingredientes
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1 xícara de chá de açúcar de coco
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/2 xícara de chá de coco ralado sem açúcar
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o açúcar de coco e bata até obter uma massa lisa. Adicione a farinha de amêndoas e o coco ralado e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma para bolo com furo central, untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Bolo de iogurte com mirtilo sem glúten
Ingredientes
- 100 g de manteiga sem sal derretida
- 1 xícara de chá de açúcar refinado
- 3 ovos
- 200 g de iogurte natural
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 100 g de mirtilo fresco
- Manteiga para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme. Aos poucos, adicione os ovos e bata para misturar. Acrescente o iogurte natural e bata para incorporar. Transfira a mistura para um recipiente e junte a farinha de arroz e o fermento químico. Mexa com o auxílio de um fouet até que a massa fique homogênea.
Por último, coloque o mirtilo e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma com furo central, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Bolo de fubá cremoso sem glúten
Ingredientes
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de fubá
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de farinha de arroz
- 50 g de queijo ralado
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa lisa. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma para bolo com furo central, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.