Para ganhar massa muscular, não basta apenas manter uma rotina intensa de treinos. A alimentação desempenha um papel essencial nesse processo, pois é responsável por fornecer os nutrientes necessários para o crescimento das fibras musculares. Com ingredientes simples, é possível preparar vitaminas caseiras ricas em proteínas que fortalecem o corpo e aceleram a recuperação pós-treino.

Abaixo, confira 3 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar o ganho de massa muscular!

Vitamina de chocolate com granola

Ingredientes

300 ml de leite de amêndoas

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

1 scoop de proteína em pó sabor chocolate

2 colheres de sopa de granola sem açúcar

1 colher de sopa de mel

Granola para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite de amêndoas com cacau em pó, proteína e granola até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva decorado com granola.

Vitamina de coco com aveia e linhaça

Ingredientes

250 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de flocos de aveia

1 colher de sopa de coco fresco picado

1 colher de sopa de linhaça dourada moída

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite de coco com a aveia, o coco e a linhaça até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina amendoim com banana

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em rodelas

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

300 ml de leite de aveia gelado

Mel a gosto

Amendoim torrado sem sal e pasta de amendoim para servir

Modo de preparo