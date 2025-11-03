Depois do treino de musculação, o corpo entra em um momento decisivo: enquanto os músculos se recuperam do esforço, o organismo busca energia e nutrientes para reconstruir aquilo que foi trabalhado. E é justamente nesse momento que as vitaminas caseiras fazem toda a diferença. Leves, práticas e ricas em proteínas e carboidratos de qualidade, elas ajudam a acelerar a recuperação muscular, evitar a fadiga e potencializar os resultados da academia.
A seguir, confira 3 vitaminas caseiras para tomar após o treino de musculação!
Vitamina de ameixa e aveia
Ingredientes
- 4 ameixas sem caroço
- 170 g de iogurte natural
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 200 ml de leite desnatado gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de coco com banana
Ingredientes
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 100 ml de leite de coco gelado
- 100 ml de água
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de cacau com amendoim
Ingredientes
- 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- 1 scoop de whey protein sabor chocolate
- 200 ml de leite de aveia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.