3 vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculação

Vitamina de banana com cacau e amêndoas Farion_O / Shutterstock | Portal EdiCase

As vitaminas caseiras são excelentes opções para consumir antes do treino de musculação, pois fornecem energia de forma equilibrada e natural. Combinando frutas, leites, sementes e fontes de proteína, elas ajudam a preparar o corpo para o esforço físico, mantendo os níveis de glicose estáveis e evitando a fadiga precoce. Além disso, seus nutrientes favorecem a concentração, o desempenho e a recuperação muscular.

A seguir, confira 3 receitas de vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculação!

Vitamina de banana com cacau e amêndoas

Ingredientes

1 banana madura

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de amêndoas

30 g de whey protein sabor chocolate

sabor chocolate 200 ml de leite vegetal gelado

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a banana, o cacau, as amêndoas, o whey protein e o leite. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com beterraba e leite de amêndoas

Ingredientes

6 morangos congelados

1/2 beterraba descascada e cortada em pedaços

1 xícara de chá de leite de amêndoas gelado

1 colher de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque no liquidificador os morangos, a beterraba, o leite de amêndoas, a aveia e o mel. Bata bem até formar uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de frutas vermelhas com iogurte grego AnnaMorozova / Shutterstock | Portal EdiCase

Vitamina de frutas vermelhas com iogurte grego

Ingredientes

1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas

170 g de iogurte grego natural

natural 1 colher de sopa de chia

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de leite gelado

Modo de preparo