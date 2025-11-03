3 orações poderosas ao anjo da guarda para começar a semana com proteção e equilíbrio

Orar ao anjo da guarda é uma excelente forma de começar a semana com fé e proteção Bibadash / Shutterstock | Portal EdiCase

As orações ao anjo da guarda são uma excelente forma de começar a semana com proteção e equilíbrio. Ao reservar alguns minutos para essa conexão espiritual, é possível fortalecer a fé, renovar as energias e encontrar mais confiança e serenidade para enfrentar os desafios do dia a dia, sendo guiada por luz, harmonia e segurança interior. Veja!

1. Oração ao anjo da guarda

Celeste amigo, eu o saúdo, você me acompanha antes mesmo de que eu fosse concebido. Eu te amo por sua constância e pelo tempo que dedica a mim. Eu lhe agradeço porque sua vida só tem uma meta, servir. Eu o abençoo porque é parte de Deus, expressão do seu amor.

Divino aliado, faça com que eu possa compreender que nunca estou sozinho. Que eu vença a tristeza, o mau-humor e a depressão com a simples invocação da sua presença. Que eu possa superar meus medos confiando no seu amparo. Que eu ilumine os sentimentos negativos sabendo que você sempre está do meu lado para me apoiar quando desperto meu desejo para o bem.

Permita que eu olhe sua face para compreender o passado, confiar no futuro e por um momento viver o presente, este eterno agora que é a forma humana de abordar o infinito.

Invisível companheiro, que eu seja capaz de sentir sua presença na minha vida para compreendê-lo e amá-lo a cada dia mais. Amém.

As orações ao anjo da guarda ajudam a atrair proteção Prostock-studio / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Oração para proteção

Santo Anjo do Senhor, tu, que me foste dado por Deus como companheiro de toda minha vida, salva-me para a eternidade e cumpre tua obrigação para comigo, a qual te foi imposta pelo Deus de amor.

Sacode-me na tibieza e livra-me de minha fraqueza. Preserva-me de qualquer caminho e pensamento errado. Abre-me os olhos para Deus e para a cruz. Fecha, no entanto, meus ouvidos às inspirações do inimigo maligno.

Vela sobre mim quando durmo e fortifica-me durante o dia, para o cumprimento do dever e para cada sacrifício. Deixa-me ser um dia tua alegria e tua recompensa no céu. Amém.

