10 cuidados fundamentais com bebês prematuros

Cuidados especiais com bebês prematuros garantem um desenvolvimento saudável e uma adaptação segura Vad-Len / Shutterstock | Portal EdiCase

O Dia Mundial da Prematuridade, celebrado em 17 de novembro, é um lembrete da força e da delicadeza dos bebês que chegam antes das 37 semanas de gestação. No Brasil, um em cada dez nascimentos é prematuro, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e cada história traz desafios e conquistas únicas.

Para garantir um desenvolvimento saudável e uma adaptação segura, duas pediatras que atuam com foco em neonatologia e desenvolvimento infantil compartilham orientações essenciais para famílias de prematuros. Confira!

1. Respeite o tempo do bebê

Foque o desenvolvimento do bebê e evite comparações. “Cada prematuro tem um ritmo próprio para crescer e se adaptar. Forçar estímulos ou comparações só aumenta o estresse. O cuidado deve seguir o ritmo do bebê, não o calendário”, afirma a pediatra Vanessa Tirloni.

2. Valorize o contato pele a pele

O método canguru, em que o bebê permanece em contato direto com o corpo da mãe ou do pai, é um dos recursos mais importantes para regular temperatura, batimentos e respiração. “O contato pele a pele estabiliza o bebê, fortalece o vínculo e até ajuda no ganho de peso”, explica a pediatra Renata Castro.

3. Fortaleça o vínculo desde o início

Mesmo quando o bebê está na UTI neonatal, o toque, a voz e a presença dos pais fazem diferença. “O vínculo afetivo é uma forma poderosa de cuidado. Ele acalma, ajuda na recuperação e dá segurança ao bebê”, destaca Vanessa Tirloni.

4. Aposte no leite materno

O leite materno é considerado um verdadeiro remédio para o bebê prematuro. “Mesmo que a mãe não consiga amamentar diretamente, a ordenha e o fornecimento do leite por outros meios são fundamentais para proteger contra infecções e fortalecer a imunidade”, orienta Renata Castro.

5. Cuide da temperatura e do ambiente

Prematuros têm mais dificuldade em manter a temperatura corporal estável. “Manter o bebê aquecido, com roupas adequadas e ambiente confortável, é essencial para evitar perdas de energia e prevenir infecções”, reforça Vanessa Tirloni. Além disso, o ambiente deve ser calmo e seguro. “Luz suave, ruídos baixos e pouco movimento ajudam o bebê a se sentir protegido”, acrescenta Renata Castro.

É importante acompanhar o desenvolvimento do bebê prematuro Iryna Inshyna / Shutterstock | Portal EdiCase

6. Tenha paciência com o ganho de peso

O crescimento dos prematuros costuma ser mais lento, e está tudo bem. “O importante é acompanhar a evolução individual, celebrar cada grama conquistada e evitar comparações com bebês nascidos a termo”, diz Renata Castro.

7. Observe sinais sutis de desconforto

Bebês prematuros podem demonstrar desconforto de forma discreta. “Um choro diferente, movimentos fora do comum ou respiração alterada são sinais importantes. Aprender a reconhecê-los ajuda a agir rápido e evitar complicações”, orienta Vanessa Tirloni.

8. Mantenha o acompanhamento médico em dia

Consultas regulares e acompanhamento multidisciplinar são fundamentais. “O pediatra, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta e o oftalmologista têm papéis complementares no desenvolvimento do bebê”, explica Renata Castro.

9. Cuide da saúde emocional da família

O nascimento prematuro costuma trazer medo, ansiedade e cansaço. “Os pais também precisam de acolhimento. O equilíbrio emocional da família reflete diretamente no bem-estar do bebê”, alerta Vanessa Tirloni.

10. Confie no tempo e na força do seu bebê

Com amor, paciência e acompanhamento adequado, a maioria dos prematuros alcança um desenvolvimento pleno. “Esses bebês são verdadeiros exemplos de superação. O papel da família é acreditar, acolher e celebrar cada conquista”, conclui Renata Castro.