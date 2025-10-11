Veja formas de tratamento e prevenção da obesidade

A prevenção da obesidade é essencial para garantir a saúde Studio Romantic / Shutterstock | Portal EdiCase

Em 11 de outubro é celebrado o Dia da Prevenção da Obesidade, uma data voltada à conscientização sobre essa doença crônica que vai muito além de uma questão estética: ela está associada a um aumento significativo no risco de desenvolver condições como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e renais, além de alguns tipos de câncer.

Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025, 68% da população brasileira apresenta excesso de peso, sendo 31% com obesidade e 37% com sobrepeso. Se nada for feito, estima-se que até 2044 quase metade dos adultos brasileiros (48%) vivam com obesidade.

Mundialmente, o Global Burden of Disease (publicado na revista The Lancet) prevê que, até 2050, mais da metade das pessoas com 25 anos ou mais e cerca de um terço de crianças e jovens serão afetados pela doença.

Entre 2003 e 2019, a obesidade mais que dobrou no Brasil, passando de 12,2% para 26,8% da população adulta, conforme a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Avanços nos tratamentos: fármacos, limites e expectativas

Nos últimos anos, uma nova geração de medicamentos – os agonistas de GLP-1, conhecidos como “canetas emagrecedoras” – revolucionou o tratamento da obesidade, promovendo perdas de peso superiores às terapias tradicionais em estudos clínicos.

“As projeções do mercado mundial são positivas e indicam um crescimento substancial nos próximos anos para novos fármacos, com uma possível competição entre os injetáveis potentes e os medicamentos orais. A tendência é de maior adesão à via oral, com impacto importante sobre a demanda e o preço”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society (EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Apesar dos resultados satisfatórios obtidos com o uso das canetas emagrecedoras, elas devem ser prescritas por um médico, que avalia as necessidades do paciente. “Não existem remédios milagrosos. A prescrição correta, caso a caso, é essencial no tratamento de pacientes obesos, cuja doença implica várias comorbidades, como o diabetes”, alerta.

Segundo o médico, também é fundamental que essas terapias sejam incorporadas às políticas públicas de saúde, com critérios claros para seu uso. “O desafio é dispor de fármacos capazes de cuidar desses pacientes, controlar a obesidade e proporcionar melhor qualidade de vida a todos eles”, afirma.

Atividade física regular faz parte das estratégias para o tratamento da obesidade New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

Métodos de tratamento não medicamentosos para a obesidade

Mesmo com os avanços da farmacologia, os pilares do tratamento da obesidade continuam sendo as mudanças de estilo de vida, com acompanhamento multidisciplinar. Entre as abordagens fundamentais, destacam-se:

Dieta individualizada, com foco em qualidade nutricional e déficit calórico consciente;

Atividade física regular, combinando exercícios aeróbicos e de força;

Acompanhamento psicológico, para tratar compulsões, ansiedade e outras questões emocionais ligadas ao comportamento alimentar;

Prevenção da obesidade

Para prevenir o desenvolvimento da obesidade ou sobrepeso, o nutrólogo lista algumas ações práticas e acessíveis:

Adote refeições regulares e equilibradas, reduzindo alimentos ultraprocessados e açúcares adicionados;

Movimente-se diariamente, mesmo que com caminhadas leves. O importante é a constância;

Procure orientação profissional: nutrólogo, nutricionista e psicólogo são aliados importantes nesse processo;

Cuide da saúde emocional, combatendo estresse e ansiedade, que estão ligados ao ganho de peso;

Participe de redes e políticas de apoio, divulgando informações confiáveis e combatendo o uso de produtos sem eficácia comprovada.

“A combinação entre informação, acesso a tratamentos, políticas públicas eficazes e combate à gordofobia é o caminho para uma sociedade mais saudável, empática e inclusiva”, finaliza o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.