Entenda como a Lua influencia a personalidade das crianças

A personalidade das crianças até os 10 anos é influenciada pela Lua. Isso acontece porque elas ainda são muito dependentes dos cuidados dos outros, seja da mãe, do pai, dos avós ou de outro responsável que ocupe esse lugar. Assim, a melhor forma de entender as características emocionais dos pequenos é analisando o signo lunar no mapa astral. Além de indicar como se comporta, também aponta os medos inconscientes que ele carrega.

Com essas informações, é possível conhecer mais sobre os pequenos e descobrir quais incentivos poderão reverter suas inseguranças. A seguir, a astróloga Cris Mouske explica como é a personalidade das crianças tendo como base os posicionamentos da Lua. Confira!

Áries

As crianças com Lua em Áries demonstram independência e energia desde cedo Albinasyo / Shutterstock | Portal EdiCase

A independência é a característica mais notada nas crianças com Lua em Áries. Por isso, elas podem ser vistas como mandonas, nervosas ou briguentas. Mas, inconscientemente, podem ter medo de não serem vistas como corajosas.

Touro

As crianças com Lua em Touro apreciam o conforto e o afeto Albinasyo / Shutterstock | Portal EdiCase

As crianças com Lua em Touro são bastante receptivas a tudo o que é prazeroso. Amam um colo e adoram ser mimadas. Comem e dormem muito, brincam sozinhas e tranquilas, mas têm dificuldade de dividir suas coisas e a atenção que recebem. Nessa dificuldade, mora o medo de perder os prazeres e o lugar de prioridade.

Gêmeos

As crianças com Lua em Gêmeos são comunicativas e curiosas Albinasyo / Shutterstock | Portal EdiCase

Muito ativos na comunicação e socialização, os pequenos com a Lua em Gêmeos costumam ser falantes, curiosos, criativos e inventivos. Possuem vocação para a convivência em grupo, além de aptidão para redes sociais. Por terem um medo inconsciente de rejeição, podem se colocar em situações desagradáveis visando aceitação.

Câncer

As crianças com Lua em Câncer costumam demonstrar bastante sensibilidade Albinasyo / Shutterstock | Portal EdiCase

Emotivas, as crianças com Lua em Câncer possuem extrema sensibilidade e facilidade de captar o campo materno. Podem manifestar muito choro, melancolia, carência e até euforia, conforme o estado emocional da mãe ou responsável. Manifestam um comportamento de cuidado, pois carregam inconscientemente um medo de abandono materno.

Leão

As crianças com Lua em Leão têm alma artística e gostam de se sentir admiradas e valorizadas Albinasyo / Shutterstock | Portal EdiCase

Com uma alma artística, os pequenos com Lua em Leão precisam de aplausos e não se intimidam ao serem o centro das atenções. Ligados nas celebridades, são influenciados para criar apresentações próprias. Crianças leoninas não tiram a fantasia e, realmente, entram nos personagens de filmes e desenhos que admiram. Tudo isso porque carregam um medo inconsciente de não serem vistas e de perderem o brilho.

Virgem

As crianças com Lua em Virgem são prestativas e disciplinadas Albinasyo / Shutterstock | Portal EdiCase

As crianças com Lua em Virgem são diferentes, pois demonstram precocemente uma postura disciplinada. Mais quietas, estão sempre analisando as situações e vendo uma forma de serem prestativas. Carregam um medo interno de desapontar o outro e, com esse comportamento mais rigoroso e exigente, facilmente se tornam boas alunas, com ótimas notas e destaque na escola.

Libra

As crianças com Lua em Libra costumam ter habilidades artísticas Albinasyo / Shutterstock | Portal EdiCase

Com um senso estético muito apurado, as crianças com Lua em Libra costumam ter habilidades artísticas e se conectam com o belo (e todo o universo da harmonia visual). Idealizam muito os relacionamentos e são muito afetadas pelas relações que as cercam. Conflitos familiares podem ter grande impacto em seu desenvolvimento emocional, pois carregam um medo inconsciente da solidão.

Escorpião

As crianças com Lua em Escorpião são intensas e observadoras, percebendo profundamente as emoções ao redor Albinasyo / Shutterstock | Portal EdiCase

Os pequenos com Lua em Escorpião são astutos e observadores. Carregam uma maturidade diferente, como se já tivessem a experiência sobre as relações humanas. Costumam ter poucos amigos, agindo com muita possessividade. Possuem uma percepção mais apurada das pessoas e situações, o que as mantém mais isoladas. Essa postura decorre do medo interno das perdas, de confiar e se decepcionar.

Sagitário

As crianças com Lua em Sagitário, alegres e aventureiras, estão sempre em busca de movimento e descobertas Albinasyo / Shutterstock | Portal EdiCase

Travessos, agitados e com tendência a questionar as regras, os pequenos com Lua em Sagitário são aqueles que não param um minuto e vão tentar convencê-lo a mudar os combinados a favor deles. Sempre terão bons argumentos para desbravar o novo, já que possuem muita coragem para isso. Afinal, seus medos internos estão relacionados a não se movimentar, pois as crianças desse signo têm sede do novo e do desconhecido.

Capricórnio

As crianças com Lua em Capricórnio são responsáveis e mostram maturidade desde cedo Albinasyo / Shutterstock | Portal EdiCase

Silenciosas, responsáveis e preocupadas com o futuro, as crianças com Lua em Capricórnio são muito ligadas aos deveres e às necessidades do seio familiar. Estão sempre atentas ao que pode gerar mais estabilidade na vida. Desde cedo, já percebem a importância do dinheiro, do comércio e das trocas. Normalmente, se envolvem nos negócios familiares, pois carregam um medo interno de não adquirir estabilidade.

Aquário

As crianças com Lua em Aquário demonstram visão inovadora e costumam destoar nos ambientes Albinasyo / Shutterstock | Portal EdiCase

Os pequenos com Lua em Aquário são visionários, autênticos e idealistas. Costumam destoar nos ambientes, pois são aquelas crianças com uma visão diferente sobre tudo. Expressam-se com muita autenticidade e costumam trazer novas pautas, causando reflexões e revoluções nos ambientes que frequentam, como a escola. Não hesitam em discordar das opiniões e conceitos já estabelecidos, pois carregam um medo de perder sua liberdade, fazendo com que lutem por tudo aquilo em que acreditam.

Peixes

As crianças com Lua em Peixes são afetuosas e têm grande sensibilidade Albinasyo / Shutterstock | Portal EdiCase

Amorosas, emocionais e compassivas, as crianças com Lua em Peixes possuem uma sensibilidade superaflorada, despontando seus sentimentos acerca de pessoas, coisas e situações do seu meio. Altruístas, costumam se envolver com as dores alheias, sem economizar na delicadeza e nos cuidados despendidos com quem amam, pois carregam inconscientemente o medo de sofrer, resultando em uma empatia extrema, que pode gerar fuga da realidade.

Por Cris Mouske