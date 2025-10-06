Veja como a criança de cada signo vivencia a infância

A astrologia ajuda a revelar aspectos da personalidade da criança de cada signo IrinaZ01 / Shutterstock | Portal EdiCase

Cada criança carrega dentro de si pureza, espontaneidade e uma força criativa única, que se manifesta de maneiras diversas ao longo da infância. Nesse contexto, a linguagem simbólica da astrologia surge como uma ferramenta para compreender melhor essas formas de expressão e os caminhos pelos quais cada pequeno descobre o mundo. Cada signo do zodíaco traz características próprias, que ajudam a revelar aspectos da personalidade infantil e a entender como cada criança se relaciona com o ambiente ao seu redor.

Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari explica como a criança de cada signo vivencia a infância. Confira!

Áries

A criança de Áries é cheia de energia, coragem e entusiasmo so.ni.ka / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança ariana é como um cometa em movimento, cheia de energia, coragem e entusiasmo. Gosta de descobrir o mundo por conta própria e precisa de espaço para se aventurar.

Touro

A criança de Touro gosta de tudo o que desperta prazer e conforto so.ni.ka / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança taurina é doce, sensível aos sentidos e ao afeto. Gosta de segurança, de abraços e de tudo o que desperta prazer e conforto. Precisa de tempo para confiar e florescer.

Gêmeos

A criança de Gêmeos quer compreender tudo ao seu redor so.ni.ka / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança geminiana é curiosa, falante e inventiva. Quer compreender tudo ao seu redor e vive a infância como uma grande aventura repleta de perguntas e descobertas.

Câncer

A criança de Câncer é sensível, sonhadora e ligada às raízes so.ni.ka / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança canceriana é sensível, sonhadora e ligada às raízes. Precisa sentir-se protegida, acolhida e amada. Desde cedo expressa um coração cheio de afeto.

Leão

A criança de Leão é criativa, alegre e gosta de ser reconhecida so.ni.ka / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança leonina brilha naturalmente. É criativa, alegre e gosta de ser reconhecida. Sua essência é iluminar os outros com entusiasmo e calor.

Virgem

A criança de Virgem encontra conforto no cuidado e na rotina so.ni.ka / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança virginiana observa, analisa e aprende em silêncio. Atenta aos detalhes, gosta de ordem e encontra conforto no cuidado e na rotina.

Libra

A criança de Libra gosta de compartilhar e de ter amigos so.ni.ka / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança libriana transmite encanto, delicadeza e busca harmonia em tudo. Gosta de compartilhar, de ter amigos e possui um senso natural de beleza e justiça.

Escorpião

A criança de Escorpião é intensa, profunda e misteriosa so.ni.ka / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança escorpiana é intensa, profunda e misteriosa. Desde cedo percebe as emoções à sua volta e precisa de confiança e verdade para se abrir.

Sagitário

A criança de Sagitário quer correr o mundo, aprender e rir alto so.ni.ka / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança sagitariana é alegre, expansiva e aventureira. Quer correr o mundo, aprender, rir alto e explorar sem limites.

Capricórnio

A criança de Capricórnio gosta de construir, organizar e sentir que pode conquistar so.ni.ka / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança capricorniana parece madura desde cedo. Determinada e responsável, gosta de construir, organizar e sentir que pode conquistar.

Aquário

A criança de Aquário possui um brilho único de quem nasceu para inovar so.ni.ka / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança aquariana é inventiva, livre e visionária. Pensa diferente, cria ideias e possui um brilho único de quem nasceu para inovar.

Peixes

A criança de Peixes vive entre mundos de sonho e realidade so.ni.ka / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança pisciana é doce, imaginativa e sensível ao invisível. Vive entre mundos de sonho e realidade, transmitindo ternura e empatia a todos ao redor.