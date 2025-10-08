Receitas de forno: 4 opções fáceis e deliciosas para o almoço

Gratinado de batatas à francesa Elena Shashkina / Shutterstock | Portal EdiCase

O forno facilita o dia a dia de quem gosta de cozinhar sem complicação. Ele permite preparar pratos completos de forma prática, mantendo o sabor e a textura dos alimentos. Enquanto o forno faz o trabalho, sobra tempo para organizar a mesa ou adiantar outros preparos.

Massas, carnes e legumes ganham um toque especial quando são assados. É um método simples, eficiente e que transforma qualquer refeição em um prato saboroso. Confira a seguir 4 receitas fáceis e deliciosas para fazer no forno e deixar o seu almoço ainda mais especial e prático!

Gratinado de batatas à francesa

Ingredientes

1 kg de batata inglesa descascada e cortada em rodelas finas

inglesa descascada e cortada em rodelas finas 2 xícaras de chá de creme de leite fresco

1 xícara de chá de leite integral

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de queijo gruyère ralado

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Ramos de alecrim fresco para decorar

Modo de preparo

Unte uma assadeira com manteiga e esfregue um dente de alho no fundo e nas laterais. Reserve. Depois, em uma panela, aqueça o leite com o creme de leite, o alho restante, sal e noz-moscada. Quando começar a ferver, adicione as rodelas de batata e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo delicadamente para não quebrar.

Com uma escumadeira, transfira as batatas para a assadeira untada, organizando-as em camadas. Despeje o creme por cima e finalize com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos ou até que a superfície fique dourada e gratinada. Retire do forno, decore com alecrim e sirva ainda quente.

Escondidinho de carne-seca com purê de mandioca

Ingredientes

Purê

1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de leite quente

Sal a gosto

Recheio

400 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

picado 2 colheres de sopa de molho de tomate

Cheiro-verde picado a gosto

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Purê

Em uma panela em fogo médio, cozinhe a mandioca em água fervente com sal até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente. Depois, em outra panela, derreta a manteiga, adicione a mandioca e o leite, mexendo até obter um purê cremoso. Reserve.

Recheio e montagem

Para o recheio, aqueça o azeite em fogo médio em uma panela e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne-seca e o tomate e refogue por 5 minutos. Junte o molho de tomate e o cheiro-verde e misture bem. Após, em um refratário, espalhe metade do purê, cubra com o recheio de carne-seca e finalize com o restante do purê. Polvilhe a muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, até dourar. Sirva quente.

Lombo suíno assado com legumes MaraZe / Shutterstock | Portal EdiCase

Lombo suíno assado com legumes

Ingredientes

1 peça de lombo suíno

2 colheres de sopa de azeite de oliva

4 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de chá de alecrim fresco picado

1 colher de chá de tomilho fresco

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 batatas cortadas em pedaços grandes

1 abobrinha cortada em rodelas grossas

cortada em rodelas grossas 1 cebola cortada em quatro partes

1 tomate cortado em gomos

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

Barbante culinário para amarrar a carne

Modo de preparo

Com o auxílio do barbante culinário, amarre o lombo em intervalos regulares, sem apertar demais, apenas o suficiente para manter a forma da peça durante o preparo. Em uma tigela, misture o azeite, o alho, a mostarda, o tomilho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe essa marinada sobre todo o lombo, massageando bem a carne. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 2 horas.

Preaqueça o forno a 200 °C. Em seguida, em uma assadeira, coloque o lombo e regue com o vinho branco. Cubra com papel-alumínio e asse por 1 hora. Retire o papel, adicione as batatas, a abobrinha, a cebola e o tomate ao redor da carne. Volte ao forno por mais 40 minutos, regando ocasionalmente com o próprio caldo, até dourar bem por fora e os legumes ficarem macios. Retire do forno, retire os barbantes e salpique o alecrim. Espere 10 minutos antes de fatiar e sirva o lombo acompanhado dos legumes assados.

Massa gratinada ao forno

Ingredientes

500 g de macarrão tipo penne

2,5 l de água

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

400 g de carne moída

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de tomate pelado picado

1/2 colher de chá de orégano seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de creme de leite

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Folhas de manjericão fresco para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo alto. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe por aproximadamente 10 minutos, mexendo de vez em quando, até ficar al dente (macio, mas ainda levemente firme no centro). Escorra e reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a carne moída e cozinhe, mexendo, até que perca a cor rosada e fique soltinha.

Adicione o molho de tomate, o tomate pelado e o orégano. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho engrossar levemente. Desligue o fogo e misture o creme de leite.