Aos 92 anos
"Percebi que não precisava ter medo, podia chegar a qualquer lugar", diz Wilma Santos, empresária que liderou a icônica J.H. Santos

Ela também foi responsável por implementar no país a Junior Achievement, organização que leva projetos de empreendedorismo às escolas

Camila Bengo

