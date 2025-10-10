GERAL

Outubro Rosa
Notícia

"O filho dá força para a mãe chegar em qualquer lugar": como a maternidade após o câncer de mama pode marcar o recomeço da vida da mulher

O tratamento pode afetar a fertilidade de algumas mulheres, por isso o planejamento da gestação é essencial

Yasmim Girardi

