Entenda o que são os anjos cabalísticos

Os anjos cabalísticos ligam a nossa alma ao mundo espiritual Zoteva / Shutterstock | Portal EdiCase

A imagem associada aos anjos geralmente é de seres celestiais com asas, vestidos de brancos e voando sobre nuvens. No entanto, a sabedoria Cabala revela uma presença mais íntima desses seres luminosos: eles não são entidades externas, mas expressões sutis que residem em nosso interior, ligando a nossa alma ao mundo espiritual.

Ensinamento dos 72 Anjos Cabalísticos

Segundo o ensinamento dos 72 Anjos Cabalísticos, descritos no livro do Êxodo (14:19–21), cada anjo é formado por uma combinação de três letras hebraicas, chaves sagradas que representam diferentes qualidades divinas, como cura, amor, proteção, sabedoria, prosperidade e transformação. Esses nomes são, na verdade, frequências vibracionais que podem ser ativadas por meio da meditação, da oração e da intenção.

Ao contrário da visão comum do anjo da guarda como um ser externo que nos protege, a Cabala ensina que esse guardião é uma parte da nossa própria alma, uma centelha de luz que nos orienta quando estamos conectados à consciência superior. Quando meditamos sobre os 72 nomes, entramos em sintonia com essa energia interior, o anjo desperta em nós.

Cada um dos anjos cabalísticos representa uma ponte entre o humano e o espiritual Krakenimages.com / Shutterstock | Portal EdiCase

Energia divina dos 72 anjos

Os anjos cabalísticos, portanto, não são entidades separadas, mas aspectos do Divino dentro de nós. Cada um deles é uma ponte entre o humano e o espiritual, ajudando-nos a superar bloqueios, curar feridas emocionais, transformar padrões negativos e descobrir o verdadeiro propósito da alma. Mais do que pedir ajuda, o trabalho com os 72 anjos é um convite para despertar o poder interior e lembrar que já somos parte do sagrado que buscamos.

Por Karem Milìce Silva