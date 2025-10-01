Descubra o que comer antes do treino para melhorar a performance

Fazer boas escolhas alimentares garante mais energia, melhor aproveitamento dos treinos e evita o desgaste precoce Mladen Zivkovic / Shutterstock | Portal EdiCase

Treinar em jejum ou apostar em qualquer lanche rápido pode comprometer sua performance. O corpo exige combustível de qualidade para suportar as exigências de cada modalidade, seja no levantamento de peso, seja na corrida de longa distância. De acordo com a professora Gláucia Figueiredo Braggion, do curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina, a seleção adequada dos alimentos influencia de forma direta tanto o rendimento em atividades de força quanto em exercícios aeróbicos.

Ao entender as combinações certas, você garante energia imediata, maior resistência e menor risco de desconfortos gastrointestinais. Esse cuidado simples se traduz em treinos mais consistentes e seguros. A seguir, descubra o que comer antes do treino!

Alimentos que melhoram a energia e a disposição

De acordo com a especialista Gláucia Figueiredo Braggion, frutas, sucos, pães e outras fontes de carboidratos são os melhores aliados no pré-treino. “Eles fornecem energia rápida, ajudam a retardar a fadiga e evitam quadros de hipoglicemia durante a atividade”.

O que evitar antes do exercício?

Alguns alimentos, apesar de saudáveis, não são uma boa opção para o pré-treino, como é o caso do abacate. “Por ter elevado teor de gordura, sua digestão é mais lenta e pode comprometer o esvaziamento gástrico, atrapalhando a performance”, esclarece Gláucia Figueiredo Braggion.

O café pode otimizar a performance em atividades aeróbicas PeopleImages.com – Yuri A / Shutterstock | Portal EdiCase

Café como pré-treino: mito ou verdade?

A cafeína pode, sim, ser uma aliada. “O café é capaz de otimizar a performance em atividades aeróbicas, mas o consumo deve ser moderado. O excesso pode causar refluxo, e pessoas muito habituadas à cafeína podem não sentir os mesmos efeitos”, alerta a professora.

Combinação de nutrientes para potencializar o treino

Embora o carboidrato seja o nutriente mais importante antes da prática de atividades físicas, a professora Gláucia Figueiredo Braggion reforça que uma dieta equilibrada e variada — que também contemple proteínas em outros momentos do dia — é fundamental para manter o padrão alimentar saudável de atletas e praticantes regulares de exercícios.

Força x resistência: há diferenças no prato

A escolha dos alimentos também deve considerar o tipo de treino. Veja o que consumir em cada caso:

Treinos de força: pedem carboidratos simples e de rápida absorção, já que exigem energia imediata;

pedem carboidratos simples e de rápida absorção, já que exigem energia imediata; Treinos aeróbicos: como têm maior duração, é interessante mesclar carboidratos de rápida e lenta absorção.

A professora acrescenta que, “combinar frutas, cereais e pães integrais pode ajudar a manter a glicemia estável por mais tempo”, conclui.